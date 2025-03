El calendario económico de hoy incluye las lecturas de la confianza empresarial alemana, los datos de vivienda en EE. UU. y las cifras de confianza del consumidor. Los mercados estarán atentos a estos indicadores en busca de indicios de salud económica en medio de las tensiones comerciales, con la participación de los bancos centrales, como Williams de la Fed y Nagel del Bundesbank, que podrían ofrecer perspectivas sobre políticas. Datos económicos clave por país 09:00 - Datos de clima empresarial Ifo de Alemania Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Índice de clima empresarial Ifo de Alemania (mar.): Pronóstico: 86,8 vs. anterior: 85,2

Expectativas empresariales alemanas (mar.): Pronóstico: 87,9 vs. anterior: 85,4

Evaluación actual alemana (mar.): Pronóstico: 85,5 vs. anterior: 85,0 12:00 - Permisos de construcción en EE. UU. Permisos de construcción (feb.): Pronóstico: 1,456 millones vs. anterior: 1,473 millones 13:00 - Índice de precios de la vivienda en EE. UU. S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Interanual) (Ene): Pronóstico 4,6% vs. Anterior 4,5%

S&P/CS HPI Composite - 20 n.s.a. (Mensual) (Ene): Pronóstico 0,2% vs. Anterior -0,1% 14:00 - Confianza del Consumidor y Ventas de Viviendas en EE. UU. Confianza del Consumidor CB (Mar): Pronóstico 94,2 vs. Anterior 98,3

Ventas de Viviendas Nuevas (Feb): Pronóstico 682.000 vs. Anterior 657.000

Ventas de Viviendas Nuevas (Mensual) (Feb): Anterior -10,5% 17:00 - Subasta de Bonos del Tesoro de EE. UU. Subasta de Bonos a 2 Años: Anterior 4,169% 20:30 - Inventarios de Petróleo en EE. UU. Inventario Semanal de Petróleo Crudo del API: Anterior 4,593 millones Bancos centrales 12:40 - Intervención de Kugler, miembro de la Fed

13:05 - Intervención de Williams, miembro de la Fed

16:00 - Intervención de Nagel, presidente de German Buba

