💡 El índice US100 se consolida antes del IPC

驴Qu茅 esperar de los datos econ贸micos clave de EE. UU.鉂 A las 10:30 (GMT -3), los inversores recibir谩n los 煤ltimos datos de inflaci贸n de EE. UU., que, junto con los informes NFP y PCE, son los componentes m谩s cr铆ticos que influyen en las decisiones de la Reserva Federal con respecto a las tasas de inter茅s. La importancia de estos datos hace que los mercados esperen con entusiasmo los detalles del informe, que podr铆an dar forma al sentimiento en Wall Street y el mercado Forex en los pr贸ximos d铆as. Entonces, 驴qu茅 podemos esperar de los datos del IPC de hoy? Informaci贸n clave antes del IPC: El IPC general probablemente subi贸 al 0,3 % intermensual en enero (frente al 0,4 % anterior) y el IPC b谩sico probablemente aument贸 al 0,3 % intermensual (frente al 0,2 % anterior).

En t茅rminos interanuales, esto significar铆a que el IPC general se mantiene en el 2,9 %, mientras que el IPC b谩sico cae al 3,1 % (desde el 3,2 % anterior).

El IPC b谩sico de enero puede mostrar un aumento debido a la estacionalidad, ya que las empresas suelen ajustar los precios a principios de a帽o.

Los datos de inflaci贸n de la segunda mitad de 2024 pueden revisarse a la baja, lo que sugiere que la desinflaci贸n fue m谩s fuerte de lo que se pensaba anteriormente, lo que podr铆a reforzar la creencia de la Fed de que se est谩 acercando a su objetivo de inflaci贸n del 2%. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: XTB Research Expectativas de inflaci贸n en aumento El informe del viernes de la Universidad de Michigan mostr贸 un aumento significativo en las expectativas de inflaci贸n. Los consumidores estadounidenses ahora esperan aumentos de precios mucho mayores que el mes pasado, anticipando una inflaci贸n del 4,3% durante el pr贸ximo a帽o (anteriormente 3,2%). Una fuente potencial de este aumento en las expectativas es principalmente la pol铆tica arancelaria de Donald Trump, que podr铆a endurecer el mercado de bienes en los EE. UU. en el corto y mediano plazo. Fuente: XTB Research 驴No hay riesgo en el mercado laboral? Aunque Jerome Powell enfatiz贸 claramente en su discurso de ayer que el mercado laboral no es una fuente de preocupaciones inflacionarias actuales, los salarios estadounidenses (uno de los principales componentes de la inflaci贸n) han mostrado un aumento gradual en los 煤ltimos meses. Los salarios en enero aumentaron m谩s de lo esperado (del 3,9% al 4,1%), pero el impacto de estos datos se suaviza en parte por la revisi贸n general al alza del 煤ltimo informe NFP de 2024. Fuente: XTB Research Perspectiva de la Fed Una lectura estacionalmente m谩s alta no deber铆a afectar la postura de "no tener prisa" de la Reserva Federal. El repunte de la inflaci贸n entre fines de 2024 y principios de 2025 ya se pronostic贸 a principios del cuarto trimestre de 2024, tanto en EE. UU. como en la UE. Por lo tanto, la Fed se centrar谩 principalmente en la tendencia general de la inflaci贸n b谩sica, con un ajuste adicional, en caso de que los datos de fin de a帽o se revisen a la baja, lo que indica una transmisi贸n m谩s fuerte de la pol铆tica monetaria. Los mercados monetarios est谩n descontando actualmente el primer recorte de tasas en septiembre de 2025. Una ca铆da m谩s fuerte de lo esperado en la inflaci贸n b谩sica podr铆a hacer que las expectativas se acerquen a mediados de a帽o. Sin embargo, los efectos previstos de las pol铆ticas arancelarias pueden retrasar ese escenario. Fuente: Bloomberg Finance L.P. Resumen: Es probable que los autom贸viles y los alquileres sigan ejerciendo presi贸n a la baja sobre el IPC en la primera mitad de 2025, lo que respalda la tendencia general de desinflaci贸n.

son m谩s altas, la podr铆a encontrar una raz贸n para a煤n m谩s la flexibilizaci贸n. Este escenario podr铆a ser desfavorable para Wall Street, que se desempe帽a mejor en un entorno de f谩cil acceso al capital. El US100 est谩 experimentando ligeros cambios hoy antes de la publicaci贸n de los datos del IPC. Sin embargo, en el largo plazo, el 铆ndice mantiene una fuerte tendencia alcista, t茅cnicamente apoyada por las medias m贸viles exponenciales (EMA de 50 d铆as, 100 d铆as y 200 d铆as). Estas zonas siguen siendo puntos de soporte clave para este instrumento. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "