El IPC de agosto en EE.UU. en el punto de mira de Wall Street

El sentimiento se debilita en la apertura de las bolsas europeas, tras una sesión mixta en Wall Street y caídas en las bolsas asiáticas

El yen japonés se fortalece tras los comentarios de Nakagawa del BoJ y el esperado cambio de dinámica en la política de la Fed

Los inversores esperan los datos del IPC de Estados Unidos, correspondientes a agosto (14:30h), la lectura macroeconómica central del día Los inversores globales esperan hoy la publicación del informe de inflación del IPC de Estados Unidos, aunque su publicación puede generar incertidumbre en el mercado, especialmente teniendo en cuenta el estado de ánimo predominante y el hecho de que, algo asustados por un mercado laboral debilitado, los inversores desearían que la Reserva Federal recortara los tipos lo antes posible. La reacción podría ser mayor cuanto más se diferencie la lectura del consenso. En este caso, un aumento de la inflación podría asustar a los inversores y provocar una caída en la escala esperada de flexibilización monetaria de la Fed (y un fortalecimiento del dólar y un probable aumento del USD/JPY). Por otro lado, una fuerte caída de los precios del petróleo (y de los combustibles) puede amortiguar cualquier "decepción" con el aumento del IPC y hacer que el mercado lea los datos más altos más bien como una prueba de que la economía no se está debilitando mucho. Por el contrario, un IPC mucho más bajo de lo esperado podría generar mayores preocupaciones sobre la salud real de los consumidores. Este escenario para los índices tampoco parece positivo, aunque podría impulsar a la Fed a realizar un movimiento de 50 puntos básicos en la reunión de septiembre. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Los inversores probablemente analizarán rápidamente el informe y seguirán de cerca qué segmentos inflacionarios contribuyeron a las caídas o subidas de los precios. Si unos precios de la gasolina mucho más bajos respaldan unos datos del IPC más bajos, sin "preocupaciones por la demanda económica", debería ser el "mejor escenario" para Wall Street. Por el momento, la reacción al informe sigue siendo incierta, y es probable que la incertidumbre sobre los índices bursátiles persista hasta las 14:30h. Tras la caída de casi el 5% de ayer del petróleo, los inversores seguirán de cerca el cambio en los inventarios según la EIA, donde esperan una lectura plana para las existencias de gasolina y un aumento de los inventarios de crudo de más de 1 millón de barriles, tras una caída de casi 7 millones anteriormente. Calendario macroeconómico del día 14:30h, EE. UU. - Inflación del IPC de agosto. Prevista: 2,5 % interanual. Previamente: 2,9 % (previsión: 0,2 % intermensual frente al 0,2 % anterior) Inflación subyacente del IPC. Prevista: 3,2% interanual. Previamente: 3,2% (pronóstico 0,2% intermensual vs. 0,2% anterior) 15:30h, Cambio en los inventarios de petróleo crudo según la EIA de EE. UU.: 1,05 millones de barriles frente a los -6,87 millones de barriles anteriores Cambio en los inventarios de gasolina: 0 millones de barriles frente a los 0,84 millones de barriles anteriores

Cambio en los inventarios de destilados: 0,27 millones de barriles frente a los -0,37 millones de barriles anteriores

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "