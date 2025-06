El IPC de Canadá supera levemente las expectativas. El USD/CAD reacciona

IPC de Canadá interanual: 1.7 % (Pronóstico: 1.7 %, Anterior: 1.7 %) Mensual: 0.6 % frente al 0.5 % esperado y -0.1 % previo El tipo de cambio USD/CAD se fortaleció a las 12:00 GMT y, tras una lectura mensual del IPC canadiense ligeramente más elevada a las 12:30 GMT, la paridad mantuvo sus alzas. Sin embargo, el par perdió fuerza minutos después de la publicación del dato. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "