El IPC de EE. UU. por debajo de lo esperado 📈 El Nasdaq 100 sube

- La lectura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. correspondiente a septiembre se publicó hoy, y los datos resultaron más bajos de lo previsto, impulsando el optimismo en el mercado.
- La lectura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. correspondiente a septiembre se publicó hoy, y los datos resultaron más bajos de lo previsto, impulsando el optimismo en el mercado.
La lectura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. correspondiente a septiembre se publicó hoy, y los datos resultaron más bajos de lo previsto, impulsando el optimismo en el mercado.
-
IPC interanual: 3.0% frente al 3.1% esperado y 2.9% anterior
-
IPC subyacente mensual (Core CPI MoM): 0.2% frente al 0.3% esperado
Los mercados reaccionaron positivamente a esta señal de desaceleración inflacionaria, con el índice US100 (Nasdaq 100) subiendo con fuerza tras la publicación. Estos datos refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal podría pausar o incluso recortar las tasas de interés más temprano de lo anticipado.
________
👉 Aprovechá las oportunidades del mercado tras los datos del IPC: Abrí tu cuenta real hoy y operá con condiciones competitivas.
Resumen Diario: baja el IPC, suben los mercados
Modo “Mad Max”: ¿Está Tesla en problemas?
Procter & Gamble: después de los resultados
La reestructuración de Intel está mostrando resultados.
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "