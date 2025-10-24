Leer más
11:02 · 24 de octubre de 2025

El IPC de EE. UU. por debajo de lo esperado 📈 El Nasdaq 100 sube

  • La lectura del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de EE. UU. correspondiente a septiembre se publicó hoy, y los datos resultaron más bajos de lo previsto, impulsando el optimismo en el mercado.

  • IPC interanual: 3.0% frente al 3.1% esperado y 2.9% anterior

  • IPC subyacente mensual (Core CPI MoM): 0.2% frente al 0.3% esperado

Los mercados reaccionaron positivamente a esta señal de desaceleración inflacionaria, con el índice US100 (Nasdaq 100) subiendo con fuerza tras la publicación. Estos datos refuerzan las expectativas de que la Reserva Federal podría pausar o incluso recortar las tasas de interés más temprano de lo anticipado.

