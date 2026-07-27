El mercado bursátil descuenta una normalización en Oriente Medio

Los índices bursátiles europeos han abierto la sesión firmemente en terreno positivo, con el Dax 40 avanzando un +1,78%, el Euro Stoxx 50 un +1,61% y el Ibex 35 un +1,65%, mientras que Wall Street apunta a una apertura igualmente optimista, tras las subidas de los futuros del S&P 500 (+0,92%) y del Nasdaq 100 (+1,25%).

El principal motor de estas subidas es la pausa en las hostilidades entre Estados Unidos e Irán, que ya se prolonga durante la tercera noche consecutiva y está dando margen a las negociaciones diplomáticas mediadas por Omán y China.

Irán ha declarado que detendrá sus propios ataques siempre que Estados Unidos también se abstenga de realizar ofensivas, después de que Washington suspendiera su campaña de bombardeos debido a la preocupación por el descenso de sus reservas de munición.

No obstante, la situación sigue siendo frágil. En este contexto, se han producido ataques saudíes contra objetivos hutíes en Yemen y un ataque ucraniano contra un buque iraní en el mar Caspio, una acción que Teherán ha calificado de “acto hostil y criminal”.

Los precios del petróleo están cayendo con fuerza como respuesta a la desescalada: el WTI baja más de un 7,9%, mientras que el Brent retrocede en una magnitud similar, acercándose a la zona de 87-90 dólares por barril, después de haberse aproximado a los 100 dólares la semana pasada.

El dólar estadounidense se encuentra bajo presión y retrocede (USDIDX -0,16%) frente a una cesta de divisas, ya que la bajada de los precios energéticos y la reducción de las tensiones geopolíticas están disminuyendo la prima de riesgo asociada a mantener efectivo.

Por sectores, las compañías tecnológicas e industriales son las que mejor comportamiento están mostrando en Europa, con Wolters Kluwer (+5,49%) y SAP (+4,69%) liderando las subidas del Euro Stoxx 50, beneficiándose de una rotación de capital desde el sector energético.

El sector energético es el que peor rendimiento registra, con Eni cayendo un 3,39% y TotalEnergies retrocediendo un 3,09%, reflejando directamente el desplome de los precios del petróleo. Por su parte, el sector de bienes de consumo también muestra ligeras caídas, con Anheuser-Busch InBev bajando un 1,70%.

El oro y la plata suben alrededor de un 1,09% y un 1,85%, respectivamente, impulsados por la debilidad del dólar y la caída de los rendimientos de los bonos antes de la decisión de la Reserva Federal prevista para el miércoles.

Noticias corporativas

AstraZeneca subió un 1,7% después de que sus resultados del segundo trimestre superaran las expectativas (BPA ajustado de 2,63 dólares frente a una estimación del consenso de 2,48 dólares). La compañía reafirmó sus objetivos para 2026 y 2030 pese a un reciente contratiempo en sus ensayos clínicos.

Vodafone avanzó alrededor de un 3,7%-4% tras elevar sus previsiones para el conjunto del año después del acuerdo con Safaricom, anunciando que los resultados se situarán en la parte alta del rango revisado.

Zabka cayó un 10,5% y fue la compañía con peor comportamiento del STOXX 600 después de que la japonesa Seven & i Holdings abandonara una posible inversión en la cadena polaca de tiendas de conveniencia.

SAP prolongó las ganancias del viernes, subiendo otro 5,5% (un total del +4,69% en una jornada), impulsando al índice tecnológico del STOXX 600 un 2,4%.

Barclays mejoró su recomendación sobre Inditex a “sobreponderar”, elevando su precio objetivo un 12% hasta los 62,50 euros, gracias al sólido control de inventarios y al poder de fijación de precios de la compañía.

Jefferies rebajó su recomendación sobre Delivery Hero a “mantener” tras la oferta de adquisición de Uber a 41,50 euros por acción, al considerar limitado el potencial de subida frente al precio propuesto.