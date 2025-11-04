¡El mercado cripto bajo presión! 🔽

El mercado de criptomonedas se encuentra actualmente bajo presión por varias razones clave. En primer lugar, la incertidumbre macroeconómica y la política monetaria limitan significativamente el apetito por activos de mayor riesgo. La Reserva Federal aún no ha emitido señales claras sobre posibles recortes adicionales en las tasas de interés, lo que genera incertidumbre entre los inversores. Además, un dólar fortalecido y la creciente preocupación por la economía global están llevando a los inversores a actuar con cautela y a reducir su exposición a activos más volátiles, incluidas las criptomonedas. Como resultado, estamos viendo fuertes caídas, con el Bitcoin retrocediendo un cinco por ciento, hasta ubicarse en torno a los 101.000 dólares, mientras que Ethereum ha caído más de un cinco coma siete por ciento, situándose aproximadamente en 3.377 dólares. Estos movimientos de precio tan marcados reflejan claramente la fuerte influencia que los factores de riesgo actuales están ejerciendo sobre el mercado.

En segundo lugar, el alto apalancamiento y las liquidaciones rápidas de posiciones largas han contribuido a descensos acelerados en los precios. La ruptura de niveles clave de soporte activó órdenes de venta automáticas, profundizando la corrección y provocando un efecto en cascada de liquidaciones. Este fenómeno se acentúa particularmente en un mercado volátil, donde incluso pequeñas fluctuaciones pueden desencadenar movimientos significativos en un corto período de tiempo.

En tercer lugar, las salidas de capital de los ETF y el escaso interés por parte de los inversores institucionales han debilitado el soporte del mercado. Los fondos de inversión vinculados a criptomonedas han experimentado retiros de capital, mientras que el ingreso de nuevos inversores, así como la actividad de grandes participantes, se mantiene moderada. Esta menor participación institucional vuelve al mercado más vulnerable ante fluctuaciones de corto plazo y correcciones súbitas.

En cuarto lugar, el sentimiento del mercado y los factores técnicos están amplificando la presión vendedora. Indicadores de sentimiento como el índice de “Miedo y Codicia” reflejan un predominio del miedo y la cautela entre los participantes del mercado. Desde un punto de vista técnico, la ruptura de soportes importantes, los patrones de velas débiles y la caída de la liquidez aumentan aún más el riesgo de nuevas caídas. En consecuencia, la combinación de factores macroeconómicos, técnicos y psicológicos está generando debilidad en el mercado y una mayor volatilidad en los precios de las criptomonedas.

Fuente: xStation 5