🍫El mercado del cacao se derrumba al comenzar la temporada

- Caída de los precios del cacao: El producto ha bajado más del 10% esta semana y casi un 30% en tres meses, lo que ha llevado los precios a los niveles de principios de 2024.
- Mejora la perspectiva de la oferta: La fuerte corrección se debe a unas llegadas a puerto mejores de lo previsto y a los planes de los productores de aumentar los precios al agricultor, lo que indica una mayor producción futura.
- Aplanamiento de la curva de precios a plazo: La casi plana curva de precios a plazo indica una mayor confianza del mercado en la continuidad del suministro, a pesar de que el precio parece técnicamente infravalorado.
Los precios del cacao bajaron más de un 4% hoy, coincidiendo con el tercer día del mes y, simultáneamente, el tercer día de la temporada principal oficial 2025/2026. Desde el inicio de esta semana, la caída ha superado el 10%. En los últimos tres meses (excluyendo los costes de laminación), los precios se han desplomado casi un 30%, consolidando al cacao como el producto básico con peor rendimiento a nivel mundial en el período reciente. Los precios han regresado a niveles observados por última vez a principios de 2024, y la curva de precios a futuro se mantiene prácticamente plana, lo que indica una mayor certeza del mercado con respecto a la oferta.
Los primeros datos cruciales sobre llegadas a puerto en Costa de Marfil se esperan para el lunes, y los primeros informes sugieren que estas cifras serán significativamente mejores de lo previsto inicialmente. Además, las llegadas en las últimas semanas han sido varias veces superiores a las del año pasado, lo que pone de relieve una notable mejora en la dinámica de la oferta del mercado del cacao. Asimismo, se espera que tanto Ghana como Costa de Marfil aumenten los precios que pagan a los agricultores. Esto no solo mejorará las perspectivas de producción futura gracias a las posibles inversiones, sino que también podría animar a los productores a priorizar los canales de venta oficiales en lugar de los ilegales para conseguir precios más altos.
La estacionalidad sugiere que los precios del cacao solían bajar alrededor de septiembre y octubre, aunque se observó con frecuencia un repunte posterior. Sin embargo, si la temporada de cosecha resulta robusta, los precios podrían no subir necesariamente en línea con los promedios históricos.
La curva de futuros del cacao se mantiene prácticamente plana en comparación con su forma de hace tan solo un mes. Esto indica una gran confianza de los inversores en la continuidad del suministro. Al mismo tiempo, la liquidez en el mercado de futuros sigue siendo extremadamente baja.
Los precios del cacao rondaban los 7.000 dólares por tonelada a principios de semana, pero ahora se están acercando al nivel de 6.000 dólares.
