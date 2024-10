El mercado europeo de la moda cotiza bajo presión📉

La sesi贸n del jueves en las bolsas europeas ha tra铆do consigo un retroceso en la mayor铆a de los 铆ndices burs谩tiles. El DAX es uno de los que mejor se comporta actualmente, con un avance de casi el 0,15%. Al mismo tiempo, el CAC40 franc茅s ha bajado un 0,67%, debido principalmente a una ola de ventas en el sector de la moda. El DAX sigue estando cerca de sus m谩ximos hist贸ricos, aunque la din谩mica de tendencia alcista est谩 decayendo. La atenci贸n de los inversores se centra hoy en los datos de servicios de ADP, Challenger e ISM de Estados Unidos. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Fuente: xStation5 Noticias corporativas: La atenci贸n de los inversores se centra hoy en las empresas de moda. El sector cede mucho hoy tras la noticia no confirmada de que Tiffany & Co, un importante fabricante de joyas, planea reducir el tama帽o de su tienda insignia en Shanghai, Ltd. en m谩s de 12.000 pies cuadrados, seg煤n dijeron personas familiarizadas con el asunto, a medida que las ventas de marcas de lujo disminuyen en la segunda econom铆a m谩s grande del mundo. Fuente: xStation聽 Volvo Cars (VOLCARB.SE) est谩 ajustando sus ambiciones comerciales principales para los pr贸ximos a帽os. En lugar de apuntar a un objetivo de ingresos absolutos, la ambici贸n de Volvo Cars ahora es seguir creciendo en el mercado de autom贸viles premium hasta 2026, como lo ha hecho en los 煤ltimos a帽os. La empresa ha comunicado que apunta a un margen EBIT b谩sico del 7-8% para todo el a帽o en 2026. Anteriormente, la empresa hab铆a apuntado a un margen EBIT de al menos el 8%. Morgan Stanley est谩 revisando sus calificaciones de las empresas del sector qu铆mico. Lanxess (LXS.DE) recibi贸 una doble mejora de calificaci贸n de Morgan Stanley (a "outperform") debido a la reducci贸n de la inversi贸n y los precios m谩s bajos del gas. Los analistas rebajaron simult谩neamente la calificaci贸n de Air Liquide (AI.FR) a "underweight", mientras que establecieron ponderaciones iguales para BASF (BAS.DE). Wacker Chemie (WCH.DE) tambi茅n fue mejorada a una calificaci贸n de "overweight". Fuente: Bloomberg Financial LP

