El calendario macroeconómico de hoy es relativamente ligero, y se espera que la publicación clave del día sea la encuesta de confianza económica ZEW de Alemania . Mientras tanto, los últimos datos del mercado laboral del Reino Unido mostraron una sorprendente resiliencia, lo que sugiere que las condiciones de empleo se mantienen sólidas a pesar de las elevadas tasas de interés. El crecimiento del empleo superó con creces las expectativas, el aumento del desempleo fue mucho menor de lo previsto y la tasa de desempleo se mantuvo estable en el 4,9 %. Si bien el crecimiento salarial fue ligeramente inferior a lo esperado, el informe general refuerza la idea de que el mercado laboral del Reino Unido sigue en buena forma.

Calendario económico

08:00 Reino Unido – Cambio de empleo (Mayo): -4k, vs -8k esperado y +2k sobre el mes previo.

Tasa de desempleo: 4.9% , en línea con las expectativas ( 4.9% ) y sin cambios respecto a la lectura anterior ( 4.9% ).

, en línea con las expectativas ( ) y sin cambios respecto a la lectura anterior ( ). Cambio en el desempleo: 6.7k , vs 29.4k esperado y 31.2k en el mes previo.

, vs esperado y en el mes previo. Ingresos semanales promedio año tras año: 4.3%, por debajo del 4.5% proyectado y 4.4% previo.

08:00 Suiza – Balanza comercial: 5.224 billones de francos suizos, comparado con 6.110 billiones de francos suizos en el mes previo.

10:00 Eurozona – Encuesta sobre préstamos bancarios del BCE

11:00 Alemania – Índice ZEW: 15.3 esperado vs. 10.5 previo.

11:00 Alemania – ZEW condiciones actuales: -77.7 esperado vs. -81.0 previo.

esperado vs. previo. 11:00 Eurozona – ZEW sentimiento del mercado: 9.5 previo.

14:15 EEUU – Cambio semanal en el empleo (ADP): 19.75k en el mes previo.

22:30 EEUU – Informe semanal de inventario de petróleo

Inventarios de gasolina: +8.2% respecto al mes previo

respecto al mes previo Inventarios de destilados: -1.664 million de barriles respecto al mes previo

Inventarios de Cushing: +2.3 million de barriles previos

Inventarios de petróleo crudo: -0.564 million de barriles previos

Calendario de resultados

Sobre las 12:30, General Motors, 3M, y Charles Schwab presentarán sus resultados del segundo trimestre de 2026.

Cotización del par libra contra el dólar

La libra esterlina se fortaleció tras el positivo informe del mercado laboral y se acerca a su media móvil exponencial de 50 días (EMA50), cerca de 1,3440. Un movimiento sostenido por encima de 1,3500 podría indicar el inicio de un impulso alcista más fuerte, mientras que la zona de 1,3420 sigue siendo un nivel de soporte importante.