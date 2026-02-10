Los futuros del Nasdaq 100 suben un 0,15% hoy y se acercan a la zona de 26.000 puntos. El índice parece a un paso de territorio récord, incluso mientras continúa la presión vendedora en varios pesos pesados tecnológicos como Microsoft y Palantir. La temporada de resultados del cuarto trimestre de 2025 ya ha pasado claramente su ecuador y el mercado está recibiendo un conjunto de señales bastante coherentes: las empresas están cumpliendo, las revisiones mejoran y el crecimiento de beneficios sigue en doble dígito.

Lo que sabemos con certeza (con el 59% del S&P 500 ya reportado)

El 76% supera expectativas de BPA y el 73% supera ingresos.

Los beneficios publicados están un 7,6% por encima de las estimaciones, en línea con los promedios históricos.

Los ingresos superan previsiones en un 1,4% , igualando la media de 10 años.

El crecimiento combinado del BPA es del 13% interanual , lo que sería el quinto trimestre consecutivo con crecimiento de doble dígito.

El crecimiento combinado de ingresos es del 8,8% , el ritmo más fuerte desde el 3T 2022.

Las revisiones en temporada han elevado las expectativas desde el 8,3% previsto a final de diciembre hasta el 13% actual.

Para el primer trimestre de 2026 , 23 compañías han dado guías negativas y 28 positivas.

El PER adelantado a 12 meses del S&P 500 es 21,5, por encima de las medias de 5 y 10 años, lo que hace que la calidad de los resultados importe aún más.

¿Por qué la tecnología y las empresas con exposición global brillan más ahora?

El factor clave es la exposición geográfica: con un dólar más débil, las compañías con más ventas fuera de EE. UU. muestran un crecimiento claramente superior.

Empresas con >50% ventas en EE. UU.: beneficios +10% , ingresos +7,7%

Empresas con >50% ventas fuera de EE. UU.: beneficios +17,7%, ingresos +11,9%

El matiz importante: NVIDIA es el mayor contribuyente a esa diferencia. Excluyéndola, el crecimiento baja a +12% en beneficios y +9,9% en ingresos. La brecha se reduce, pero no desaparece: el viento de cola del FX y la exposición global son reales, con NVDA como turbo adicional.

Catalizadores de crecimiento del mercado

Las sorpresas positivas de BPA han venido sobre todo de Communication Services , Health Care y Financials .

, y . Desde el 31 de diciembre, los mayores impulsores del crecimiento de beneficios han sido Industrials , Tecnología y Communication Services .

, y . En ingresos, los mayores contribuyentes han sido Tecnología , Communication Services , Health Care e Industrials .

, , e . 9 de 11 sectores muestran crecimiento interanual de beneficios, liderados por Tecnología , Industrials y Communication Services .

muestran crecimiento interanual de beneficios, liderados por , y . Solo Consumer Discretionary y Health Care muestran caídas.

Precio del Nasdaq 100

El Nasdaq 100 cotiza por encima de la EMA 200 (línea roja) y se sitúa a unos 1.000 puntos del máximo histórico cerca de 26.400.

Fuente: xStation5