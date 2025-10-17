El Nasdaq 100 repunta tras declaraciones de Trump sobre China 💡

- Wall Street reaccionó con tono positivo ante las últimas declaraciones de Donald Trump sobre las relaciones con China.
- Wall Street reaccionó con tono positivo ante las últimas declaraciones de Donald Trump sobre las relaciones con China.
Índices como el Nasdaq 100 (US100) y otros contratos vinculados a los principales índices estadounidenses registran un rebote, impulsados por una serie de comentarios moderados y optimistas del expresidente. Trump destacó, entre otras cosas, que “un arancel del 100 % no es una solución a largo plazo” y que las negociaciones con China deben buscar un “acuerdo justo”.
Además, anunció una reunión con el presidente Xi Jinping dentro de las próximas dos semanas, lo cual ha sido interpretado por los mercados como una señal de posible desescalada en las tensiones comerciales.
