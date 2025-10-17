Leer más
Los metales preciosos registran caídas 📉 El oro retrocede un 2% y la plata cae un 4%.

  • Los metales preciosos pierden impulso hoy tras los comentarios de Donald Trump.
  • El oro cae un 2% y la plata retrocede más de un 4%.

Los metales preciosos retrocedieron ante el fortalecimiento del dólar estadounidense, luego de que el presidente Donald Trump afirmara que un arancel “a gran escala” sobre China sería insostenible a largo plazo. Por un momento, el oro pareció dispuesto a extender su mayor alza desde el colapso de Lehman Brothers en 2008, pero los precios cedieron posteriormente cuando Trump adoptó un tono más moderado respecto a la política comercial.

El anuncio de una reunión entre el presidente estadounidense y el líder chino, Xi Jinping, contribuyó a mejorar el sentimiento del mercado y redujo la demanda de activos refugio.

Aun así, el metal acumula un alza superior al 60% en lo que va del año, impulsado por las tensiones geopolíticas, las compras de los bancos centrales y las expectativas de recortes en las tasas de interés de EE. UU..

Standard Chartered proyecta un precio promedio del oro de 4.488 USD en 2026, mientras que HSBC considera 5.000 USD como un objetivo realista. La demanda física en Asia continúa siendo sólida, con las primas del oro al contado en India alcanzando sus niveles más altos en una década.

