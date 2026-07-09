A pesar de la reciente corrección en las acciones de semiconductores, los inversores globales no han perdido el interés por la inteligencia artificial. Los futuros del Nasdaq 100 subieron casi un 1%, mientras que el descenso del precio del crudo Brent, de alrededor de 81$ a menos de 78$ por barril, ha brindado cierto alivio a los inversores, a pesar de la continua incertidumbre en Oriente Medio. Según Bloomberg, la demanda de la oferta de American Depositary Receipts (ADR) de SK hynix superó en más de siete veces el número de acciones disponibles. Si el precio final se fija cerca del precio actual de la acción, la transacción se convertirá en la segunda mayor salida a bolsa en EE. UU. de una empresa extranjera.

SK hynix presenta una gran demanda a pesar de una fuerte corrección en el precio de las acciones.

SK hynix lanza su oferta de ADR en un momento en que el sentimiento hacia las acciones de semiconductores se ha deteriorado significativamente. Las acciones de la compañía han caído aproximadamente un 30,5% desde el máximo histórico alcanzado a finales de junio, mientras que su rival estadounidense Micron Technology ha experimentado una corrección similar. Como resultado, algunos inversores comenzaron a cuestionar si el repunte impulsado por la IA se había sobrecalentado.

Los datos de Bloomberg muestran una imagen muy diferente. La oferta de 177,9 millones de ADR atrajo pedidos por un valor aproximado de 171.500 millones de dólares, lo que representa una demanda más de siete veces superior al número de títulos ofrecidos.

Esto sugiere que los mayores fondos de inversión del mundo no vieron la reciente corrección como el fin del ciclo de la IA, sino más bien como una oportunidad para aumentar su exposición a uno de los principales proveedores mundiales de memoria para IA.

SK hynix podría protagonizar la segunda mayor salida a bolsa de una empresa extranjera en la historia de Wall Street

La oferta de ADR representa 17,79 millones de acciones ordinarias de SK hynix. Si el precio de los ADR se fija en línea con el precio de cierre del miércoles, de aproximadamente 2,08 millones de wones coreanos por acción, la compañía recaudará alrededor de 24.500 millones de dólares.

Esto la convertiría en la segunda mayor salida a bolsa en EE. UU. jamás realizada por una empresa extranjera, superada únicamente por la oferta récord de Alibaba de 25.000 millones de dólares.

Aunque los analistas esperaban que la operación recaudara cerca de 29.000 millones de dólares hace tan solo unas semanas, la reciente caída del precio de las acciones de SK hynix redujo los ingresos previstos. No obstante, la demanda de los inversores se ha mantenido excepcionalmente fuerte.

Otro indicio de que SK hynix considera su salida a bolsa en EE. UU. un hito estratégico es la participación personal del presidente del Grupo SK, Chey Tae-won. Según fuentes del sector, asistirá a la ceremonia de cotización de los ADR en el Nasdaq el viernes junto con el CEO de SK hynix, Kwak Noh-jung, y otros altos ejecutivos. Durante el evento, se espera que la dirección de SK hynix presente a los inversores globales las ventajas tecnológicas de la compañía y su estrategia de crecimiento a largo plazo en IA.

Los fondos obtenidos con la oferta se destinarán principalmente a financiar la expansión de la capacidad de producción. SK hynix planea construir una nueva planta de fabricación de semiconductores y una instalación avanzada de empaquetado de chips en Corea del Sur para satisfacer la creciente demanda de productos de memoria para IA.

También se prevé que Chey Tae-won se reúna con ejecutivos de importantes empresas tecnológicas estadounidenses, como Nvidia y Tesla, para destacar la importancia estratégica de las alianzas con los mayores clientes de infraestructura de IA del mundo.

Los principales inversores institucionales siguen siendo optimistas respecto a la IA

Según Bloomberg, la oferta atrajo el interés de fondos globales de inversión a largo plazo, firmas de inversión centradas en tecnología, fondos soberanos e inversores institucionales con enfoque en Asia. Baillie Gifford, Coatue Management y Situational Awareness han manifestado interés en adquirir ADR por un valor de hasta 7.000 millones de dólares. Estos importantes compromisos indican que los mayores inversores del mundo siguen considerando a los fabricantes de memorias como algunos de los principales beneficiarios a largo plazo de la revolución de la IA.

La transacción está siendo liderada por algunos de los bancos de inversión más grandes de Wall Street, como Bank of America, Goldman Sachs, JPMorgan Chase y Citi, lo que subraya aún más la magnitud e importancia del acuerdo.

¿Por qué es SK hynix tan importante para la industria de la IA?

SK hynix es actualmente uno de los principales fabricantes mundiales de memoria de alto ancho de banda (HBM), uno de los componentes más críticos utilizados en los aceleradores de IA desarrollados por empresas como Nvidia y AMD. Sin memoria de última generación, incluso las GPU más potentes no podrían ofrecer el rendimiento actual en entrenamiento e inferencia de IA. Esto convierte a SK hynix en uno de los principales beneficiarios de la inversión global en infraestructura de IA. Cada aumento en los envíos de GPU va acompañado de una creciente demanda de memoria HBM avanzada.

Desde la perspectiva del inversor, SK hynix se ha convertido en una de las empresas más importantes de toda la cadena de valor de la inteligencia artificial.

¿Es esta otra señal alcista para el sector de los semiconductores?

Si los inversores creyeran realmente que el auge de la IA está llegando a su fin, sería difícil explicar por qué una de las mayores ofertas públicas de los últimos años atrajo una demanda que superó la oferta en más de siete veces.

Más importante aún, esta abrumadora demanda surgió después de que SK hynix ya hubiera caído más del 30% desde sus máximos históricos y después de que Micron experimentara una corrección similar. Esto sugiere que los inversores institucionales siguen considerando la reciente debilidad como una corrección normal dentro de una tendencia de crecimiento a largo plazo mucho mayor.

Si bien es probable que la volatilidad en las acciones de semiconductores se mantenga elevada a corto plazo, la extraordinaria demanda de la oferta de ADR de SK hynix demuestra que el capital institucional continúa acumulando exposición a largo plazo a la inteligencia artificial. Esto debería considerarse una señal positiva no solo para los fabricantes de memorias, sino también para el ecosistema de IA en general.

Cotización del Nasdaq 100

El índice Nasdaq 100 detuvo su caída cerca de la EMA50 (la línea naranja) y una subida por encima de los 30.000 puntos podría generar un renovado optimismo en Wall Street.

Cotización de SK Hynix

Los ADR de SK hynix que cotizan en Europa ya se han recuperado más del 15% desde su mínimo reciente, aunque las acciones se mantienen aproximadamente un 15% por debajo de sus máximos históricos. Una vez más, la media móvil exponencial de 50 días (EMA50) ha actuado como un importante nivel de soporte técnico.