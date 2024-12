El Nasdaq 100 se acerca a un récord📈

La repentina salida del CEO de Intel y el aumento del 22% de Super Micro lideran los movimientos del sector tecnol贸gico mientras Apple alcanza un territorio r茅cord El Nasdaq 100 toc贸 nuevos r茅cords intradiarios el lunes, impulsado por el s贸lido desempe帽o de las principales acciones tecnol贸gicas, mientras que los cambios significativos de liderazgo en Intel y los desarrollos positivos en Super Micro Computer provocaron movimientos notables en el sector de semiconductores. Acontecimientos clave: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil El Nasdaq 100 alcanz贸 nuevos m谩ximos intradiarios, con Apple alcanzando nuevos niveles r茅cord

El CEO de Intel, Pat Gelsinger, se vio obligado a abandonar el cargo despu茅s de que la junta directiva perdiera la confianza en la estrategia de recuperaci贸n

Super Micro Computer salta un 22,5% despu茅s de que una revisi贸n independiente aprobara a la gerencia

Todas las acciones de los "Siete Magn铆ficos" registran beneficios, fortaleciendo el impulso del mercado Reorganizaci贸n del liderazgo de Intel En un desarrollo dram谩tico, Intel anunci贸 la salida inmediata del CEO Pat Gelsinger, lo que marca el final de su mandato en el fabricante de chips pionero. La decisi贸n se tom贸 despu茅s de una reuni贸n crucial de la junta directiva donde se examinaron los avances de Gelsinger en la recuperaci贸n de la participaci贸n de mercado y los esfuerzos para cerrar la brecha con Nvidia. La ca铆da de confianza de la junta en su estrategia de recuperaci贸n llev贸 a su salida, con el director financiero David Zinsner y Michelle Johnston Holthaus asumiendo el cargo de codirectores ejecutivos interinos mientras comienza la b煤squeda de un reemplazo permanente. 聽 聽 Super Micro Computer se recupera Super Micro Computer vio sus acciones subir hasta un 22,5% despu茅s de la publicaci贸n de una extensa revisi贸n independiente que no encontr贸 evidencia de mala conducta por parte de la gerencia o la junta. La investigaci贸n, que analiz贸 m谩s de 9 millones de documentos e incluy贸 68 entrevistas con testigos, recomend贸 nuevos nombramientos de liderazgo financiero y legal de alto nivel. La compa帽铆a anunci贸 a Kenneth Cheung como el nuevo director de contabilidad e inici贸 una b煤squeda de un nuevo director financiero para reemplazar a David Weigand. Rendimiento del mercado El sector tecnol贸gico en general mostr贸 una fortaleza notable, con las acciones de Apple subiendo un 1% para alcanzar nuevos m谩ximos hist贸ricos. Las acciones de los "Siete Magn铆ficos", entre las que se incluyen Nvidia y Tesla, registraron beneficios en las primeras operaciones, lo que refleja la confianza continua de los inversores en las empresas tecnol贸gicas de gran capitalizaci贸n. El Nasdaq 100 se acerc贸 a su m谩ximo hist贸rico, lo que subraya el impulso sostenido de las acciones tecnol贸gicas. Nasdaq 100 (intervalo D1) El 铆ndice Nasdaq-100, representado por el contrato US100, cotiza por encima del m谩ximo de mediados de julio de 20.895, que ahora sirve como soporte inicial para los alcistas. Tambi茅n se est谩 acercando a su m谩ximo hist贸rico. Los niveles objetivo clave para los bajistas incluyen la media m贸vil simple (SMA) de 50 d铆as en 20.564 y los m谩ximos de agosto en torno a 19.917, que se alinean con la media m贸vil simple (SMA) de 100 d铆as. El RSI est谩 divergiendo gradualmente al alza, mientras que el MACD est谩 cerca de cruzar alcista. Fuente: xStation

