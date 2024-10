El Nasdaq 100 se hunde más de un 1,5%

Las caídas de ayer en Wall Street fueron las mayores desde principios de septiembre. El Nasdaq 100 se dejó más del 1,60% y el S&P 500 cerró con una caída del 0,90%. Las pérdidas se redujeron parcialmente al final de la sesión. Por su parte, los índices de la región Asia-Pacífico registran descensos en el día de hoy, entre los que destacan los índices chinos, con bajadas que superan el 1,00%. El índice coreano KOSPI cede un 0,45%, el japonés Nikkei 225 cotiza sin cambios mientras que el australiano sube un 0,15%. Resultados corporativos Tesla (TSLA.US) presentó unos resultados trimestrales mucho mejores de lo esperado, subiendo un 12% tras el cierre de la sesión. Aunque las ventas de Tesla fueron inferiores a las esperadas (25.180 millones de dólares frente a 25.430 millones de dólares), el BPA sorprendió positivamente (0,72 frente a 0,60 dólares).

IBM (IBM.US) también anunció sus resultados tras la sesión, los cuales no sorprendieron a los mercados y las acciones cayeron un 2,50% en las operaciones posteriores al cierre. La venta masiva se produjo a pesar de un resultado de BPA superior a lo esperado (2,30 dólares frente a 2,22 dólares). Sin embargo, esto no fue suficiente para superar las altas expectativas de los inversores. Los ingresos estuvieron ligeramente por debajo del consenso (14.970 millones de dólares frente a 15.050 millones de dólares). Informes macro El sector manufacturero de Australia sigue teniendo dificultades, y el índice PMI manufacturero cayó ligeramente de 46,7 en septiembre a 46,6 en octubre, alcanzando su nivel más bajo en más de cuatro años. Por otro lado, la situación en el sector servicios, que representa más del 80% de la producción económica del país, es más positiva. El PMI de servicios subió de 50,5 a 50,6, y la actividad empresarial nueva aumentó hasta alcanzar su nivel más alto desde mayo.

El informe PMI de Japón para la industria manufacturera también estuvo por debajo de las expectativas, con 49,0 puntos (las expectativas eran 49,9; la lectura anterior fue 49,7), y el PMI de servicios fue 49,3 (anteriormente 49,6). La actividad fabril se contrajo por cuarto mes consecutivo y los nuevos pedidos disminuyeron tanto en el sector manufacturero como en el de servicios.

El informe del PIB de Corea del Sur mostró un crecimiento económico cercano a cero en el tercer trimestre de este año. Los datos preliminares indicaron un crecimiento del 0,1%, en comparación con las expectativas del 0,5%. El crecimiento simbólico del PIB estuvo respaldado por el gasto de consumo y del gobierno. Otros activos financieros El West Texas crece un 1,00%, subiendo hasta los 71,70 dólares por barril, recuperándose así de las pérdidas de ayer causadas por un aumento de los inventarios que conocimos con el informe de la EIA. El aumento de los precios del petróleo está impulsado por las preocupaciones relacionadas con el conflicto en Oriente Medio.

