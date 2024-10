¿Qué es y cómo invertir en el S&P 500?

El S&P 500 o Standard and Poor’s 500 es uno de los índices bursátiles más populares del mundo y un indicador del estado del mercado bursátil del país. En este artículo, te contamos cuáles son sus características, qué empresas lo conforman y cómo invertir en el S&P 500.

En el mundo de la inversión, existen varios índices que pueden arrojar luz sobre el sentimiento de mercado y la situación económica que atraviesa un país. En el caso de España, ese papel lo ocupa el Ibex 35, un índice bursátil que mide el comportamiento de las empresas más grandes por capitalización bursátil ajustadas por liquidez. En el caso de Estados Unidos, es el Standard and Poor’s 500, conocido popularmente como S&P 500, quien se posiciona como el medidor clave. Este índice engloba a las 500 empresas de mayor capitalización del país y resulta de gran interés para los inversores de todo el mundo. Pero ¿qué hace tan especial al S&P 500? ¿Cuáles son las empresas que lo conforman? ¿Y cómo se seleccionan? ¿Qué es el S&P 500? El S&P 500 o Standard and Poor’s 500 es un índice bursátil que recoge a las 500 empresas cotizadas de mayor capitalización de Estados Unidos y uno de los principales indicadores del mercado bursátil del país. Creado en 1957, los orígenes de este índice se remontan a 1923, año en el que Standard Statistics Company elaboró un índice que incluía a las 233 empresas más representativas del momento, cuyas cotizaciones calculaba de forma semanal. Tres años después, la compañía creó un nuevo índice compuesto por 90 empresas, en el que sí incluía cotizaciones diarias. En 1941, Standard Statistics Company se fusionó con Poor’s Publishing, una empresa fundada por Henry Varnum Poor que en 1860 había publicado una guía de inversión para la industria del ferrocarril. Años más tarde, en 1957, el índice inicialmente creado por Standard Statistics Company se extendió hasta incluir a las 500 empresas más importantes del momento, dando lugar al famoso S&P 500. Con el transcurso de los años, el S&P 500 ha ido aumentando su popularidad y relevancia hasta convertirse en uno de los indicadores clave del mercado estadounidense y en uno de los índices que más interés despiertan a los inversores a escala global por los positivos rendimientos que ha obtenido a lo largo de su historia. ¿Cómo es la composición del S&P 500? El S&P 500 está compuesto por 500 de las empresas cotizadas más importantes de Estados Unidos, las cuales representan alrededor del 80% del valor del mercado bursátil del país. Estas empresas se seleccionan en base a una serie de criterios específicos que van más allá de su capitalización, por lo que la composición del índice puede variar. En concreto, los requisitos que una empresa debe cumplir para poder entrar a formar parte del S&P 500 son: Cotizar en el mercado bursátil estadounidense.

Tener una capitalización de mercado de al menos 14.500 millones de dólares.

Tener beneficios en su último trimestre. Además, la suma de los resultados de sus últimos cuatro trimestres debe ser positiva.

Tener alta liquidez y haber negociado al menos un cuarto de sus acciones en los últimos seis meses.

Llevar cotizando al menos un año, es decir, la empresa debe haber celebrado su OPV al menos un año antes de su posible ingreso en el índice.

Tener la mayoría de sus acciones en circulación en manos de inversores públicos.

La relación entre el volumen anual negociado y la capitalización bursátil debe ser mayor que uno. ¿Qué empresas forman parte del S&P 500? El S&P 500 incluye 500 de las mayores empresas cotizadas de Estados Unidos, las cuales forman parte de alguno de estos once sectores: Servicios de comunicación.

Servicios financieros.

Servicios públicos.

Energía.

Tecnología.

Salud.

Industrial.

Inmobiliario.

Materiales.

Consumo discrecional.

Productos básicos de consumo. Dentro del S&P 500, cada empresa tiene su propio peso, que se obtiene dividiendo su capitalización de mercado por la capitalización de mercado total del índice. De este modo, las empresas más grandes son también las que más influencia tienen sobre la cotización y valor del índice. Entre las empresas del S&P 500, alguna de las más destacadas son: Apple

Microsoft

Amazon

Nvidia

Alphabet

Tesla

Berkshire Hathaway

Meta

JPMorgan

Broadcom ¿Cuál es el horario del S&P 500? Al igual que ocurre con la mayoría de índices de Estados Unidos, el S&P 500 abre de lunes a viernes desde las 9:30 a las 16:00 horas (hora americana). De cara a invertir en este índice, no obstante, los inversores deberán tener en cuenta los festivos de Estados Unidos, fechas en las que el S&P 500 no operará. En concreto, estos días son: Año Nuevo

Día de Martin Luther King

Día de la Presidencia

Viernes Santo

Día de los Caídos

Día Nacional de la Liberación

Día de la Independencia

Día del Trabajo

Día de Acción de Gracias

Navidad ¿Cómo invertir en el S&P 500? El S&P 500 es uno de los índices que más interés despiertan en los inversores por su papel como medidor del estado del mercado estadounidense. El S&P 500 y las acciones que lo componen son una inversión popular, pero, aun así, no está exenta de riesgos. Como ocurre con cualquier otro tipo de instrumento, este índice puede verse afectado por el comportamiento del mercado, impactando en el valor de nuestras inversiones. Además, no está exento de un cierto nivel de volatilidad, lo que implica que puede sufrir por los eventos y la incertidumbre política y económica. Por ello, antes de invertir en el S&P 500, es importante tener claros cuáles son nuestros objetivos de inversión y cuál es nuestro nivel de tolerancia al riesgo: de este modo, podremos definir la estrategia de inversión más apropiada para nuestras necesidades personales. A la hora de invertir en el S&P 500 se puede apostar por varias opciones, entre las que destacan las acciones y ETF. Acciones : los inversores pueden comprar acciones de las empresas que forman parte del S&P 500, como Apple, Nvidia, Microsoft o Alphabet. En este caso, es recomendable tener en cuenta que muchas de las empresas que forman parte del S&P 500 ofrecen dividendos a sus accionistas, lo que puede aumentar los beneficios obtenidos.

: los inversores pueden comprar acciones de las empresas que forman parte del S&P 500, como Apple, Nvidia, Microsoft o Alphabet. En este caso, es recomendable tener en cuenta que muchas de las empresas que forman parte del S&P 500 ofrecen dividendos a sus accionistas, lo que puede aumentar los beneficios obtenidos. ETF: aquellos inversores que quieran ganar exposición a la totalidad del S&P 500 e invertir en él de manera indirecta pueden apostar por los fondos cotizados (ETF) que repliquen el comportamiento de este índice. De este modo, reducirán el riesgo de su inversión, aunque también mermarán los posibles beneficios que podrían percibir. Invertir en el S&P 500 con XTB En XTB, disponemos de varios instrumentos con los que nuestros usuarios podrán invertir en el S&P 500 tanto de forma directa como indirecta. Dentro de nuestra cartera de más de 3.000 acciones, contamos con títulos de empresas que forman parte de este índice, como Apple (AAPL.US), Microsoft (MSFT.US), Nvidia (NVDA.US), Meta (META.US), Alphabet (GOOGL.US) o Tesla (TSLA.US). Además, entre nuestros 400 ETF, tenemos de varios títulos que replican el comportamiento del índice, como el SXR8.DE o IUSE.UK. Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociación mensual no tienen comisión de compra ni de venta. Una vez superado este límite, se aplicará una comisión del 0,2% (con un mínimo de 10 euros por operación).

