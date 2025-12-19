El Nasdaq 100 sube más de 1%

Las grandes tecnológicas lideran el avance

El sector tecnológico volvió a asumir el liderazgo en Wall Street, impulsando los futuros del Nasdaq 100 con una alza superior a 1%. Los participantes del mercado reaccionan con optimismo a los reportes que indican que un consorcio liderado por Oracle estaría avanzando en la adquisición de TikTok. El sentimiento positivo se ve reforzado por el impulso sostenido en Micron Technology y NVIDIA, siendo esta última la que encabeza las alzas entre las grandes tecnológicas.

Este movimiento alcista cuenta además con el respaldo de una entrada de capital cercana a niveles récord en el mercado accionario estadounidense. Según datos de flujos de fondos, las acciones de EE. UU. registraron ingresos netos por cerca de US$78.000 millones en la semana finalizada el 17 de diciembre, el mayor flujo semanal del año y uno de los más altos jamás registrados. Cabe destacar que las acciones tecnológicas mostraron flujos netos positivos por primera vez en tres semanas.

El factor “triple vencimiento”

La dinámica del mercado se ve amplificada por el llamado “triple witching”, el vencimiento trimestral simultáneo de opciones sobre acciones, opciones sobre índices y contratos de futuros. Los analistas estiman que alrededor de US$7,1 billones en interés abierto nocional están próximos a expirar, un evento técnico que suele provocar mayor volumen de negociación y movimientos significativos de precios.

Más allá de los factores técnicos inmediatos, los inversionistas ponen cada vez más atención al denominado “rally de Santa Claus”, un fenómeno estadístico según el cual los mercados tienden a subir en la última quincena del año. Los datos históricos muestran que, desde 1928, el S&P 500 ha avanzado en el 75% de los casos durante este período. Estrategas de importantes instituciones financieras, entre ellas Goldman Sachs, señalan que, pese a la volatilidad reciente, los fundamentos subyacentes para un repunte de fin de año siguen siendo sólidos.

Perspectiva técnica: prueba de nuevos máximos

El Nasdaq 100 avanza cerca de 1% en la jornada, ampliando las ganancias registradas durante la sesión del jueves. Tras el reciente rollover de contratos, el índice se encuentra actualmente probando el nivel de 25.500 puntos. Un movimiento sostenido por encima de este umbral marcaría un nuevo máximo semanal y llevaría el retorno mensual a terreno positivo, revirtiendo el tono de incertidumbre observado a comienzos de diciembre.

_____

👉 Abre tu cuenta real en XTB aquí