La bolsa hoy: El barril de Brent en 85 dólares

Los precios del petróleo se mantienen elevados debido a las interrupciones del suministro en el Estrecho de Ormuz, con el barril de WTI cotizando en los 80 dólares, mientras que el Brent supera los 85 dólares. El crudo modera su incremento, aunque el repunte continúa, elevando el aumento al 15% durante el mes de marzo. Los petroleros están desviándose o estacionándose tras los ataques iraníes a buques. Tendremos nuevas subidas de precios si el conflicto persiste.

Evolución del conflicto en Oriente Medio

La guerra entra en su sexto día: las fuerzas estadounidenses e israelíes están neutralizando lanzamisiles y drones iraníes (con una reducción del 90% en la frecuencia de los ataques), mientras que Irán amplía sus ataques a Azerbaiyán y otros objetivos regionales.

El número de muertos en Irán supera los 1.200 tras 1.300 ataques aéreos. La tensión aumenta a medida que Trump señala que las operaciones continuarán durante semanas, insinuando un posible ataque posterior tras la elección de un nuevo Líder Supremo.

Qatar LNG anuncia planes para alquilar su flota global de buques de transporte tras el reciente cierre de la producción nacional. China mantiene la esperanza de que Irán pronto permita el paso a los buques de GNL, ya que Pekín es el mayor comprador de la región, abasteciéndose tanto de Irán, Qatar como de Arabia Saudita.

La decisión de arrendar buques tras el cierre de Ras Laffan sugiere preparativos para una interrupción prolongada, que podría durar semanas o meses.

Para aliviar la presión sobre el mercado petrolero, Estados Unidos ha concedido a India una exención de 30 días sobre los aranceles adicionales a la importación de crudo.

Actualmente se permite el paso por el estrecho a buques petroleros de propiedad china o iraní, aunque esto podría limitarse a unidades aisladas.

Trump indica que Irán ha solicitado un alto el fuego, aunque sostiene que la ventana de negociación está a varias semanas de distancia.

Otros mercados

El oro sube un 0,7% hasta los 5.115 dólares por onza tras los informes de compras chinas. Por su parte, los futuros del S&P 500 suben un 0,3% mientras que los del Nasdaq 100 avanzan un 0,5%.

Las acciones asiáticas registran subidas marginales tras una caída previa. Los mercados de Israel y Arabia Saudita también suben, mientras que las bolsas de los Emiratos Árabes Unidos y Catar permanecen cerradas.

A pesar de la recuperación intradía, los índices asiáticos van camino de terminar la semana con su peor rendimiento desde marzo de 2020.

El calendario de hoy presenta el crucial informe de NFPs. La confianza se mantiene firme tras los recientes datos de ADP, pero las expectativas de recortes de tipos en EE. UU. están disminuyendo debido al aumento de los precios de la energía.