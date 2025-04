El Nasdaq 100 sube más de 10% 📈

El anuncio de suspensi贸n de aranceles por parte de Trump impulsa a los 铆ndices estadounidenses Trump anunci贸 una suspensi贸n de 90 d铆as en los aranceles para aquellos pa铆ses que han optado por cooperar y han iniciado conversaciones de negociaci贸n con Estados Unidos. Al mismo tiempo, el presidente declar贸 un aumento de los aranceles de represalia sobre China al 125%. En respuesta a esta noticia, los 铆ndices estadounidenses est谩n registrando alzas r茅cord. El S&P 500 sube m谩s de 8%, el Nasdaq 100 sube m谩s de 10%, y el Dow Jones sube m谩s de 7%. Este repunte en los 铆ndices ha borrado casi por completo las p茅rdidas provocadas por el anuncio de aranceles de represalia de la semana pasada. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Nasdaq 100 (D1) El Nasdaq 100聽ha superado el m铆nimo de septiembre en 18.379. Los compradores deben recuperar el nivel de 19.195 para evitar nuevas ca铆das, mientras que los vendedores apuntar谩n a una ruptura por debajo del m铆nimo de abril en 17.176, lo que podr铆a abrir la puerta a niveles a煤n m谩s bajos. El RSI ha superado niveles que usualmente anticipan un giro de tendencia.

