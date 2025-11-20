El Nasdaq 100 sube tras la publicación de unos sólidos datos de NFP 💡

NFP: 119k (est. 50k, prev. 22k, rev. -4k)
Tasa de desempleo: 4.4% (est. 4.3%, prev. 4.3%)
Salarios M/M: 0.2% (est. 0.3%, prev. 0.3%, rev. 0.4%)
Salarios Y/Y: 3.8% (est. 3.7%, prev. 3.7%, rev. 3.8%)
Solicitudes Iniciales de Desempleo (semana terminada el 15 de noviembre): 220k (est. 230k, prev. 232k)
Los datos del mercado laboral estadounidense muestran un panorama mixto. Por un lado, la lectura de NFP fue elevada, pero esto se vio contrarrestado por una revisión al alza en la tasa de desempleo. El crecimiento mensual de los salarios fue menor, mientras que las cifras interanuales dibujan un cuadro heterogéneo. Las solicitudes semanales de desempleo resultaron mejor de lo esperado.
Jerome Powell destacó que la Reserva Federal está dando mayor importancia a la tasa de desempleo que al número de nóminas, debido a las dinámicas inusuales del mercado laboral. Explicó que el mercado de trabajo se encuentra en un estado de “baja contratación, bajo despido”, condicionado por factores como una menor inmigración y la caída de la participación laboral. Esto crea un mercado menos dinámico, más equilibrado pero frágil. En estas condiciones, el crecimiento del empleo es más lento y los despidos siguen contenidos, lo que convierte a la tasa de desempleo en una señal clave.
Este contexto podría explicar por qué el Nasdaq 100 muestra un alza, reflejando mayor optimismo inversor, mientras que el mercado de swaps descuenta una mayor probabilidad de recortes de tasas, aunque solo después de una pausa en diciembre.
Fuente:xStation5
