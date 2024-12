El Nasdaq 100 sube un 1,6% 📈

馃挕Wall Street se recupera tras la reacci贸n bajista del mi茅rcoles a la decisi贸n de la Fed Las acciones estadounidenses est谩n registrando fuertes beneficios para terminar la semana, despu茅s de que los inversores se recuperaran tras los comentarios agresivos de Powell el mi茅rcoles. Aunque el banquero jefe de la Fed insinu贸 que un contexto econ贸mico incierto ante las presiones inflacionarias podr铆a llevar a un ritmo m谩s lento de recortes de tasas de inter茅s, para el mercado de valores en s铆, la direcci贸n general de los cambios monetarios se mantuvo igual, es decir, una flexibilizaci贸n gradual de las condiciones financieras en el pa铆s. Sin embargo, una correcci贸n a la baja parec铆a justificada, en vista del hecho de que los 铆ndices globales hab铆an estado alcanzando nuevos m谩ximos hist贸ricos durante d铆as. Hoy, la medida de inflaci贸n preferida por el banco central para noviembre result贸 ser d茅bil y no se帽al贸 grandes problemas de inflaci贸n. El 铆ndice PCE b谩sico, que excluye los precios de los alimentos y la energ铆a, subi贸 un 0,1% con respecto a octubre y un 2,8% con respecto al a帽o anterior. El aumento mensual fue el m谩s lento desde mayo de este a帽o. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Tambi茅n se observa un repunte positivo en los bonos estadounidenses, que registraron fuertes descuentos despu茅s de la conferencia de la Fed. Los rendimientos de los bonos a 10 a帽os se acercaron a los m谩ximos de finales de mayo de este a帽o (es decir, los niveles anteriores al inicio del ciclo de recortes de tasas de inter茅s). Actualmente, los rendimientos se sit煤an en torno al 4,49%. Nasdaq 100 (D1) El precio del contrato del 铆ndice Nasdaq 100 se negocia con un fuerte repunte, ganando m谩s del 1,6%. El precio se detuvo cerca de la media m贸vil exponencial de las 煤ltimas 50 sesiones (EMA50, la l铆nea azul oscuro del gr谩fico) en torno a los 20100 puntos. Al mismo tiempo, este nivel marc贸 el l铆mite inferior del canal de tendencia alcista, en el que se encuentra el contrato desde septiembre de 2024. 聽 Fuente: xStation 聽

