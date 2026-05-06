- El Nasdaq 100 encadena un rebote excepcional impulsado por semiconductores
- Los indicadores técnicos muestran un mercado muy exigente y cercano a sobrecompra
- El Nasdaq 100 encadena un rebote excepcional impulsado por semiconductores
- Los indicadores técnicos muestran un mercado muy exigente y cercano a sobrecompra
Los futuros del Nasdaq 100, que replica al Nasdaq 100, ha rebotado más de 25% desde su mínimo local del 31 de marzo. El motor principal de este rally vuelve a ser el sector de semiconductores, que en 2026 se ha consolidado como el gran impulsor del optimismo en el mercado estadounidense.
En el gráfico diario, el RSI se acerca a 80, señal de condiciones cercanas a sobrecompra, mientras que la magnitud del avance en apenas 35 días tiene pocos precedentes en la historia bursátil de EE. UU.
Esto abre la puerta a un posible pullback técnico.
Niveles clave a vigilar
En el corto plazo, los inversores podrían fijarse en:
-
28.000 puntos → soporte dinámico (línea de tendencia)
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27.000 puntos → soporte de precio (price action)
Por el lado alcista, si el impulso continúa, un test de los 30.000 puntos podría llegar en cuestión de semanas. Para ello, sería clave un petróleo más barato y un aumento de las expectativas de recortes de tipos bajo el liderazgo de Kevin Warsh en la Reserva Federal.
Valoraciones: sorprendentemente contenidas
Un punto importante del análisis es que los múltiplos de valoración del índice siguen siendo relativamente moderados. Esto se debe a dos factores: las caídas recientes en software y una temporada de resultados muy fuerte.
Los ratios combinados PER, P/S y P/B se mantienen en niveles históricamente bajos, lo que sugiere que el rally no está impulsado únicamente por expansión de múltiplos, sino también por mejoras reales en beneficios.
El Nasdaq 100 entra en fase de aceleración
El Nasdaq 100 ha entrado en una fase de fuerte aceleración, impulsada por semiconductores y expectativas macro más favorables. Aun así, los indicadores técnicos apuntan a un mercado exigente y sobreextendido, donde un retroceso sería natural. El comportamiento del petróleo, las expectativas sobre la Fed y la evolución del sentimiento global serán los factores que determinen si el índice corrige hacia 27.000–28.000, o se lanza hacia los 30.000 puntos.
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