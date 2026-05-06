Los futuros del Nasdaq 100, que replica al Nasdaq 100, ha rebotado más de 25% desde su mínimo local del 31 de marzo. El motor principal de este rally vuelve a ser el sector de semiconductores, que en 2026 se ha consolidado como el gran impulsor del optimismo en el mercado estadounidense.

En el gráfico diario, el RSI se acerca a 80, señal de condiciones cercanas a sobrecompra, mientras que la magnitud del avance en apenas 35 días tiene pocos precedentes en la historia bursátil de EE. UU.

Esto abre la puerta a un posible pullback técnico.

Niveles clave a vigilar

En el corto plazo, los inversores podrían fijarse en:

28.000 puntos → soporte dinámico (línea de tendencia)

27.000 puntos → soporte de precio (price action)

Por el lado alcista, si el impulso continúa, un test de los 30.000 puntos podría llegar en cuestión de semanas. Para ello, sería clave un petróleo más barato y un aumento de las expectativas de recortes de tipos bajo el liderazgo de Kevin Warsh en la Reserva Federal.