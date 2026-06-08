El Nasdaq sufre su peor caída del año y saltan las alarmas

- El Nasdaq 100 sufrió un desplome del 4,8% el viernes y del 4,5% a nivel semanal, pero sigue con una subida del 14,7% YTD y del 33% a 12 meses
- La rotación defensiva fue evidente
- Técnicamente, el Nasdaq mantiene estructura alcista sobre EMA50/100/200, pero el rechazo en 30.000–30.200 deja soportes críticos en 28.259 y 26.355–27.061; perderlos abriría la puerta a una corrección más profunda
- El Nasdaq 100 sufrió un desplome del 4,8% el viernes y del 4,5% a nivel semanal, pero sigue con una subida del 14,7% YTD y del 33% a 12 meses
- La rotación defensiva fue evidente
- Técnicamente, el Nasdaq mantiene estructura alcista sobre EMA50/100/200, pero el rechazo en 30.000–30.200 deja soportes críticos en 28.259 y 26.355–27.061; perderlos abriría la puerta a una corrección más profunda
El Nasdaq 100 cerró la sesión del viernes con una caída del 4,8%, uno de los movimientos diarios más bruscos del año. En términos semanales, el índice retrocedió un 4,5%, aunque el sentimiento YTD sigue siendo positivo: desde comienzos de año, el Nasdaq 100 acumula un +14,7%, y en un horizonte de 12 meses, nada menos que +33,3%.
¿Qué fue lo que más sufrió?
La venta masiva del viernes golpeó con especial fuerza al sector de semiconductores y al sector tecnológico en general.
Se observa una rotación defensiva clara: entre los pocos valores que cerraron en verde destacan Coca-Cola Europacific Partners (+3,19%), WMT (+0,99%), NFLX (+0,76%) y COST (+0,22%). Es el clásico patrón de un mercado que pasa de growth/momentum hacia value/defensive.
Amplitud de mercado: una señal de advertencia
La amplitud de mercado (% de compañías por encima de la SMA de 50 días) cayó hasta 72,5%, un descenso brusco desde los máximos recientes por encima del 80%.
Contexto fundamental: tres catalizadores de la caída del Nasdaq 100
1. Geopolítica – Irán / Israel
Por primera vez desde el inicio del alto el fuego (en abril), Irán lanzó cohetes hacia Israel. Israel respondió atacando aproximadamente 10 objetivos militares en el oeste y centro de Irán, ignorando los llamamientos de Trump para detener la acción. Los rumores de ataques desde Yemen y el bombardeo no confirmado de la base Prince Sultan en Arabia Saudí aumentaron aún más la prima de riesgo.
Trump declaró abiertamente que Netanyahu “no tendrá elección” y deberá aceptar el acuerdo, mientras que un diplomático iraní afirmó que un acuerdo “ya no es posible en esta fase”.
2. Petróleo en máximos de varios años
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WTI +4,7% hasta ~94,4 USD
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Brent rondando los 97 USD
3. Fed: ¿vuelven las subidas de tipos?
Las nóminas de mayo (+172.000, tercer mes fuerte consecutivo), combinadas con el shock energético, elevaron la probabilidad de subidas de tipos antes de fin de año al 70–75% (frente al 45% de hace una semana).
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Goldman Sachs retrasó los primeros recortes hasta 2027.
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Capital Economics prevé dos subidas de 25 pb este año.
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El miembro de la Fed Hammack señaló que, con una inflación persistentemente alta, una subida podría ser necesaria “pronto”.
Análisis técnico del Nasdaq 100
El Nasdaq 100 (29.227 puntos, +0,72% al momento de la publicación) se encuentra en una zona de resistencia importante centrada entre 29.000–29.500 puntos, donde el perfil de volumen histórico muestra una concentración densa de transacciones.
El precio sigue cotizando por encima de:
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EMA50 (28.259)
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EMA100 (27.061)
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EMA200 (25.783)
Esto mantiene intacta la estructura alcista. Sin embargo, tras alcanzar el rango 30.000–30.200, se produjo un rechazo claro desde la zona de oferta superior (rectángulo púrpura).
Los soportes clave a vigilar en el corto plazo son:
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28.259 (EMA50)
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Zona 26.355–27.061
Una ruptura por debajo de estos niveles abriría la puerta a una corrección más profunda hacia la zona de 24.000–25.000 puntos.
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