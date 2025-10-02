El Nikkei 225 por encima de 45.000 puntos

La sesión asiática registra fuertes subidas entre las que destaca el Nikkei (+1%), que recupera los 45.000 puntos. Por su parte, el Hang Seng de Hong Kong avanzó un 1,6%. Los índices asiáticos se centran en el acuerdo entre Samsung y SK Hynix con OpenAI, lo que provoca que las acciones de SK Hynix hayan tocado su máximo en 25 años (subiendo un 9%), mientras que las de Samsung se revalorizan un 4%. El repunte en Asia llega tras un cierre positivo ayer en el Nasdaq 100, con una subida del 0,42% hasta los 22.755 dólares. En el ámbito macroeconómico, la confianza del consumidor en Japón mostró una ligera mejora, subiendo a 35,3 desde los 35,2 y 34,9 anteriores.

A las 11:00 se publicarán los datos del mercado laboral de la Eurozona, seguidos de las solicitudes de subsidio por desempleo en EE. UU. a las 14:30 y una revisión de los pedidos de bienes duraderos a las 16:00. Los datos de empleo de ADP de ayer, más débiles de lo esperado, fueron bien recibidos por los mercados, lo que alimentó las expectativas de nuevos recortes de tipos de la Reserva Federal en sus 2 próximas reuniones.

Según Goldman Sachs, la probabilidad de un crecimiento económico acelerado en EE. UU. ha aumentado. S&P Global considera que el cierre del gobierno estadounidense, que continúa en curso, añade incertidumbre al panorama económico general. Por su parte, Fitch Ratings advirtió que «Una interrupción prolongada podría ralentizar ligeramente el crecimiento económico de EE. UU». El consendo del mercado apunta a que el cierre respalda al oro y perjudica al dólar estadounidense.

