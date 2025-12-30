El Nikkei 225 retrocede en línea con Wall Street

El presidente de Ucrania afirmó que, durante las conversaciones con el presidente estadounidense, Donald Trump, solicitó garantías de seguridad de hasta 50 años, aunque el borrador actual del acuerdo prevé 15 años. Subrayó que las conversaciones con Rusia solo podrían tener lugar tras acuerdos con Europa, y que cualquier acuerdo de paz requeriría un referéndum durante un alto el fuego, en medio de disputas territoriales sin resolver y la negativa de Rusia a aceptar una tregua.

Durante una rueda de prensa, Donald Trump afirmó que probablemente nominará a un nuevo presidente de la Reserva Federal en enero, a la vez que puso a prueba los mercados con un ataque contra Jerome Powell. El presidente estadounidense reiteró su deseo de que Powell dimitiera y que "le encantaría despedirlo". Sin embargo, el dólar mostró poca reacción a estas palabras.

Índices asiáticos

El sentimiento en Asia-Pacífico da continuidad a las correcciones de Wall Street (KOSPI: -0,15% y Nikkei 225 : -0,36%). Por otro lado, la ausencia de catalizadores negativos claros y el entusiasmo en torno a las IPO relacionadas con la IA están impulsando un ligero repunte en los índices chinos. El principal impulsor es Baidu, vinculado al fabricante de GPU Shanghai Biren Technology, cuya IPO vio cómo las suscripciones minoristas superaron las asignaciones en 2.363 veces, impulsando al sector tecnológico regional en general.

Otros mercados

El mercado Forex contiene la respiración a la espera de las actas de la Fed. El yen corrige ligeramente frente a otras divisas del G10 (EUR/JPY: +0,1%). Las divisas de las Antípodas lideran las subidas por ahora (AUD/USD: +0,35%, NZD/USD: +0,25%), mientras que el EUR/USD sube un 0,1% hasta 1,178.

Los metales preciosos mantienen el protagonismo y se recuperan tras la caída de ayer. La plata sube un 3,4%, hasta los 74,5 USD por onza, mientras que el oro avanza un 0,7%, hasta los 4.361 dólares por onza.

El crudo Brent y el WTI incrementan un 0,2% su precio en respuesta a la falta de avances en las conversaciones de paz sobre la guerra en Ucrania. Además, se espera que China continúe aumentando agresivamente sus inventarios de crudo para absorber el exceso de oferta. Por su parte, Bitcoin y Ethereum cotizan con poco movimiento (+0,2% y +0,4% respectivamente).