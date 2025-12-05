El Nikkei 225 retrocede un 1%

La sesión de Asia-Pacífico se desarrolla con tono mixto. Los índices chinos suben entre un 0,6% y un 1% mientras que el Nikkei 225 baja un 1,03%. Dentro del calendario macroeconómico de hoy destaca la publicación del informe PCE estadounidense de septiembre, con retraso debido al reciente cierre gubernamental.

Informes económicos

En octubre, el gasto de los hogares en Japón cayó un -3,0% interanual y un -3,5% intermensual, significativamente por debajo de las previsiones, lo que indica una demanda frágil y complica el debate sobre política monetaria del Banco de Japón (BoJ) este mes. A pesar de ello, el escenario más probable es un aumento de 25 puntos básicos por parte del BoJ en diciembre.

El WSJ informa que Masayoshi Son está explorando un proyecto multimillonario de parques industriales de inteligencia artificial en terrenos federales estadounidenses, vinculado al nuevo marco comercial entre Estados Unidos y Japón.

Otros mercados

El oro recupera la cota de los 4.225 USD por onza, con una subida del 0,43% intradía. Por su parte, el petróleo baja 3 décimas hasta los 59,50 USD por barril (WTI).

Netflix está en conversaciones exclusivas para adquirir el estudio Warner Bros. Discovery, y estaría negociando dicha compra a 28 dólares por acción con una cláusula de exclusividad.

El Banco de la Reserva de la India (RBI), ha recortado los tipos de interés en 25 puntos básicos, hasta el 5,25%, por decisión unánime. A pesar de la presión sobre la rupia india, el crecimiento resiliente y la reciente desinflación permitieron esta flexibilización. El gobernador Malhotra describió el entorno actual como un "período dorado excepcional".

Moore Threads se disparó un 400% en su debut en Shanghái como parte de la ofensiva china de GPU. Las acciones de la "Nvidia china" se dispararon tras una salida a bolsa de 1.100 millones de dólares, lo que demuestra un fuerte apoyo de capital a los fabricantes nacionales de GPU en medio de los controles de exportación de EE. UU. sobre Nvidia.