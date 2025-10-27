El Nikkei 225 supera los 50.000 puntos por primera vez

Las acciones de Asia-Pacífico suben ante la mejora de la confianza en el comercio con China. Los futuros estadounidenses alcanzaron niveles récord. Por su parte, el Nikkei 225 sube un 2,5% intradía, superando los 50.000 puntos por primera vez en su historia.

Las señales positivas de Washington y Pekín aumentaron las expectativas de un avance tras dos días de conversaciones. Se espera que Trump y Xi se reúnan a finales de esta semana para concretar un acuerdo, el tercero en nueve meses. Tanto los futuros estadounidenses como los mercados asiáticos avanzan en estos momentos.

Trump afirmó que esta semana podría firmarse un acuerdo definitivo sobre TikTok, mencionando la aprobación preliminar de Xi. Durante su visita a Malasia, también se firmaron acuerdos comerciales y sobre tierras raras.

El primer ministro chino, Li, comunicó a su homólogo australiano, Albanese, que Pekín está listo para una "asociación estratégica más estable", lo que respalda las perspectivas para las materias primas y la inversión australianas.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, afirmó que las conversaciones con China fueron productivas y que podría firmarse un acuerdo el jueves en Corea del Sur. Señaló la reanudación de las grandes compras chinas de soja estadounidense y el retraso de un año en la ampliación de las licencias de exportación de tierras raras. Añadió que la amenaza de aranceles del 100% se ha descartado.

Informes económicos

Los beneficios industriales de China aumentaron un 21,6% interanual en septiembre (tras un +20,4% en agosto) y acumulan un incremento del 3,2% en lo que va del año, lo que marca el mejor resultado desde agosto de 2024. Las medidas de Pekín para frenar la excesiva competencia de precios parecen estar mejorando los márgenes.

Los dólares australiano y neozelandés se apreciaron ligeramente como monedas vinculadas a China. El Banco Popular de China fijó el tipo de referencia del yuan en su nivel más alto en más de un año, lo que alentó la percepción de riesgo regional.

El IPP del sector servicios de Japón se aceleró hasta el +3,0% interanual (desde el 2,7% anterior), lo que confirma la persistente presión de los costes en el sector servicios.

En Argentina, el partido del presidente Javier Milei obtuvo una victoria decisiva en las elecciones parciales, reforzando su control sobre el Congreso. Sumado a un paquete de apoyo estadounidense de 20 mil millones de dólares, el resultado se considera un catalizador positivo para los activos argentinos.

Trump anunció que no se reunirá con el primer ministro Carney y señaló un arancel adicional del 10% "sobre los niveles actuales", citando una disputa sobre un anuncio relacionado con los "aranceles de Reagan". Los mercados reaccionan con indiferencia ante la falta de detalles concretos.