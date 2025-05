El oro cae un 2,1% 📉

El oro pierde impulso presionado por la distensi贸n comercial y la incertidumbre sobre las conversaciones Rusia-Ucrania 馃毄 El aumento del apetito por activos de riesgo, la relajaci贸n de las tensiones comerciales y el rendimiento a煤n elevado de los bonos del Tesoro estadounidense a 10 a帽os (4,5%) siguen presionando negativamente el impulso del oro (oro), que hoy registra una ca铆da del 2,1%. Hoy, Donald Trump anunci贸 que podr铆a haber noticias sobre Rusia y Ucrania; sin embargo, no es posible prever si estas ser谩n positivas (lo que podr铆a ejercer presi贸n sobre el oro) o negativas (lo que podr铆a sostener su precio). Rusia y Ucrania celebrar谩n esta semana en Turqu铆a su primera reuni贸n presencial de alto nivel desde 2022. Los mercados permanecen a la espera de los resultados, que podr铆an tener un impacto especialmente relevante en los precios del petr贸leo y del oro. Oro (intervalos D1, H1)

El oro se aproxima a la media m贸vil exponencial de 50 per铆odos (EMA50) 鈥攗na zona de soporte hist贸ricamente significativa鈥. Fuente: xStation5 En el intervalo H1, se observa una ca铆da del oro hacia niveles no vistos desde el 14 de abril. Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "