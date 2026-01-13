El oro digiere máximos históricos y mantiene la tendencia alcista tras el dato de IPC de EE. UU.

El movimiento del oro en las últimas sesiones encaja con lo que suele ocurrir cuando un activo entra en terreno desconocido. Tras marcar un nuevo máximo histórico en 4.630 dólares por onza, el precio pasó de la euforia inicial a una fase de pausa, con el mercado midiendo fuerzas justo por debajo del nivel psicológico de 4.600 dólares. No hubo pánico ni salidas desordenadas, solo un ajuste lógico tras una subida muy vertical.

El trasfondo que ha llevado al oro hasta estos niveles sigue plenamente activo. La intensificación de los ataques rusos sobre Ucrania, con una de las oleadas de misiles más duras del año, mantiene elevada la percepción de riesgo en Europa del Este. A esto se suma el frente de Oriente Medio, con Estados Unidos endureciendo el tono frente a Irán y amenazando con aranceles del 25% a cualquier país que mantenga relaciones comerciales con Teherán. Estos mensajes alimentan la sensación de fragmentación del comercio global y mayor confrontación entre bloques.



En paralelo, el mercado esperaba con atención el dato de IPC de EE. UU., que finalmente se conoció y mostró una moderación en la inflación, reforzando las expectativas de que la Reserva Federal podría flexibilizar su política monetaria en los próximos meses. La reacción inmediata fue un ajuste en el dólar, que cedió parte de su recuperación previa, y un repunte en el oro, que volvió a ganar tracción tras la pausa inicial en máximos.

El oro ha subido en un entorno en el que el dólar no se ha desplomado y las tasas reales siguen siendo relativamente elevados. Esto refuerza la lectura de que la demanda es estructural. Además, el debate sobre la independencia de la Reserva Federal tras los últimos acontecimientos políticos en EE. UU. añade una capa de desconfianza institucional que favorece claramente a los activos refugio. No es casualidad que el oro haya reaccionado con fuerza cada vez que esa cuestión ha entrado en la conversación de mercado.

El oro sigue cotizando cómodamente por encima de los 4.500 dólares, zona que actúa como gran soporte estructural. Desde el punto de vista técnico, lo más interesante ha sido lo ocurrido alrededor de los 4.602 dólares. Ayer el precio rompió con claridad ese nivel, lo superó con fuerza y luego volvió a situarse ligeramente por debajo, tanteando la zona desde arriba. Este comportamiento es habitual en tendencias fuertes. El mercado prueba el nivel, lo rompe, se gira para comprobar si hay papel disponible y decide el siguiente tramo.

Para quien ya esté dentro de la tendencia, el mensaje es de continuidad mientras no se pierdan niveles relevantes. Para quien no esté posicionado, la zona de 4.602 dólares comienza a ser una referencia operativa relevante. Si el precio logra estabilizarse y recupera el movimiento ascendente, puede ofrecer una ventana de incorporación sin necesidad de perseguir máximos.

Es importante entender que las figuras de presión bajista que suelen aparecer en zonas de máximos, cuando se desarrollan dentro de una tendencia alcista fuerte y acaban rompiéndose al alza, suelen hacerlo con movimientos violentos. Ya se ha visto en otras fases del oro en los últimos años: la aparente debilidad en techo no siempre es distribución, muchas veces es simplemente una acumulación de energía antes de un nuevo tramo impulsivo.

En paralelo, la plata refuerza el mensaje del complejo de metales preciosos tras marcar también máximos históricos por encima de 86 dólares, mientras el platino y el paladio ajustan tras sus propias subidas. El conjunto del mercado apunta a un entorno donde los activos refugio mantienen protagonismo por una suma de incertidumbres globales que no terminan de despejarse.

En definitiva, El oro no muestra señales de agotamiento estructural. Tras la publicación del IPC de EE. UU., el metal ha retomado impulso, consolidando niveles y reforzando su papel como activo refugio en un entorno de tensiones geopolíticas y dudas monetarias. La tendencia sigue siendo alcista, y el mercado parece más preocupado por cómo subirse al movimiento que por cuándo salir de él.

Fuente: xStation5



______

Alejandro de Luis

Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

______

