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🔴 El oro marca su peor semestre desde 2013 y vuelve a niveles de noviembre

Conclusiones clave
Conclusiones clave
  • Descubre por qué el oro registra su peor semestre desde 2013, qué factores explican su fuerte corrección y si la caída hacia niveles de noviembre abre una oportunidad o anticipa nuevas pérdidas.

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