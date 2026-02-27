A pesar de la fortaleza del dólar estadounidense, el oro se mantiene cerca de 5.200 dólares por onza, lo que significa que el retroceso desde el máximo histórico alrededor de 5.600 dólares se sitúa actualmente en aproximadamente un 8%. Las tensiones geopolíticas globales en curso, las continuas compras y la diversificación de reservas por parte de los bancos centrales, y la fuerte demanda de cobertura en medio de un mercado alcista global de renta variable parecen estar apoyando la demanda fundamental del oro.

Movimientos del precio del oro

Del mismo modo, el sólido interés de los inversores minoristas en Asia está sosteniendo la demanda marginal del metal, tanto en forma física como a través de ETFs. Observando el gráfico del oro, podemos ver que el precio se recuperó relativamente rápido del desplome de finales de enero y principios de febrero y ahora intenta volver a los niveles récord.

Recientemente, el oro subió hasta 5.250 dólares por onza, donde encontró la primera resistencia significativa en el retroceso de Fibonacci del 71,6% del último impulso bajista. Tras el rally, la demanda se enfrió ligeramente, pero las caídas se detuvieron alrededor de 5.130 dólares por onza, cerca del nivel de retroceso del 61,8% de Fibonacci.

El precio cotiza ahora en el centro de este rango, y un movimiento por encima de 5.200 dólares podría aumentar la probabilidad de un retesteo de los máximos locales y una posible ruptura hacia nuevos récords. Por otro lado, una caída por debajo de 5.100 dólares podría preceder a un impulso bajista más fuerte.

También observamos que el precio se mueve dentro de un rango relativamente estrecho, con el límite inferior clave actualmente situado alrededor de 5.000 dólares por onza.

Gráficos del Oro

Fuente: xStation5