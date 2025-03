El oro registra su mayor caída semanal desde noviembre: ¿Qué sigue?

El oro ha experimentado su peor semana desde la segunda semana de noviembre, con pérdidas de aproximadamente un 3%, en comparación con la caída del 4.5% observada en noviembre. Aunque el descenso de esta semana no es el más severo en el mercado de materias primas, su magnitud es significativa para el sector del oro. Esta caída pone en duda la trayectoria alcista de los precios del oro y desafía las previsiones recientes que proyectaban niveles de $3,000, e incluso entre $3,100 y $3,300 por onza. ¿Qué factores están influyendo en el mercado del oro?

El reciente aumento en los precios del oro fue impulsado por incertidumbres geopolíticas y preocupaciones sobre posibles aranceles de importación de EE.UU. sobre el oro. Esto llevó a un fuerte incremento en los precios dentro del país y a una carrera por importar oro antes de que se impusieran restricciones comerciales. También surgió especulación en EE.UU. sobre una posible revalorización de las reservas de oro del gobierno, actualmente valoradas en 42 dólares por onza, un precio establecido en 1973. Esta infravaloración significa que las 8.133 toneladas de reservas de oro de EE.UU. están valoradas en apenas 11.000 millones de dólares, mientras que un ajuste al valor de mercado elevaría esta cifra a 760.000 millones de dólares. Teóricamente, el gobierno podría decidir mejorar su balance vendiendo parte de sus reservas. Además, las compras de oro por parte de los bancos centrales han sido un factor clave en el mercado en los últimos años. Aunque la Reserva Federal ha permanecido al margen, otros bancos centrales han estado acumulando oro activamente. En los últimos tres años, estos bancos han adquirido más de 1.000 toneladas anuales, lo que representa aproximadamente una cuarta parte de la demanda y producción global. Adicionalmente, los fondos cotizados (ETF) han registrado fuertes entradas, con más de 1 millón de onzas añadidas en un corto período.

¿Qué está causando la caída? La fuerte caída en Wall Street y el reajuste de carteras de fin de mes han generado una demanda de liquidez y efectivo. El oro, al ser un activo altamente líquido, ha sido utilizado para satisfacer estas necesidades. Los fondos e inversores pueden haberse visto obligados a cerrar posiciones tras la reciente caída del mercado bursátil, lo que ha llevado a una caída en el oro. Esta situación recuerda a las condiciones del mercado vistas en 2020. Notablemente, los fondos cotizados en oro (ETF) probablemente enfrenten presión para vender parte de sus tenencias en el corto plazo.

Perspectiva A pesar de la reciente caída, es prematuro declarar un cambio de tendencia. El mercado sigue lleno de incertidumbres, incluyendo posibles aranceles, la guerra en Ucrania y la situación no resuelta en Medio Oriente. La reciente corrección de precios podría atraer nuevos compradores y alentar a los inversores actuales a reingresar al mercado. El oro ha roto un nivel de soporte clave en 2.850 dólares por onza y la media móvil de 25 períodos. El siguiente nivel de soporte está alrededor de 2.810 dólares, coincidiendo con el rango de la última gran corrección en diciembre de 2024. Una caída adicional podría llevar el soporte a 2.700 dólares, alineándose con el rango de corrección de noviembre y la línea de tendencia alcista de los últimos meses.



