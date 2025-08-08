Leer más

▶️ Audio de Mercados

11:23 8 de agosto de 2025

▶️ Escucha el Audio de Mercados Aquí 🎵

El mercado laboral de EE. UU. sorprendió con solo 73.000 nuevos empleos y fuertes revisiones a la baja, debilitando al dólar y aumentando las apuestas por recortes de tasas de la Fed. Los índices bursátiles corrigieron levemente, con tecnología mostrando resiliencia y sectores cíclicos más presionados. El oro subió, el petróleo se mantuvo estable y el cobre fue volátil. Bitcoin se sostuvo por debajo de los 120.000 ante expectativas monetarias más laxas. En Latam, las monedas reaccionaron de forma mixta y los mercados ligados a materias primas fueron los más sensibles.

Escrito por

Gonzalo Muñoz

