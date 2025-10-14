El oro retrocede desde su máximo histórico 🔔

- El oro cae de 4.190 a 4.130 dólares por onza.
- El indicador RSI se sitúa en 82 puntos.
- El impulso alcista anterior tuvo un rango comparable de 1:1.
- El oro cae de 4.190 a 4.130 dólares por onza.
- El indicador RSI se sitúa en 82 puntos.
- El impulso alcista anterior tuvo un rango comparable de 1:1.
El oro ha retrocedido desde la zona de 4.190 USD hasta 4.130 USD por onza, mientras que el dólar estadounidense muestra una ligera fortaleza. El indicador RSI se mantiene cerca de 82 puntos, lo que continúa señalando un mercado en condición de sobrecompra.
- Al observar el impulso alcista anterior, seguido por una fase de consolidación entre 3.300 y 3.400 USD, se aprecian similitudes con el movimiento reciente, en el que el oro subió con fuerza desde los 3.300 USD hasta casi 4.200 USD.
- Si el patrón se repitiera en una proporción 1:1, podría esperarse una corrección más profunda desde los niveles actuales y una posible consolidación en torno a los 3.800 USD por onza.
- No obstante, el mercado físico del oro continúa mostrando una oferta limitada, y la perspectiva fundamental sigue siendo positiva, lo que respalda el potencial de nuevas alzas a medio plazo.
Fuente: xStation5
___________
✨ Aprovecha la volatilidad del oro y las oportunidades del mercado de metales preciosos.
👉 Abre tu cuenta real en XTB y accede a análisis técnico, gráficos en tiempo real y herramientas profesionales para operar oro, plata y otros metales con información de expertos.
Dólar hoy: El dólar cede frente al peso mexicano ante expectativas externas y optimismo comercial bilateral
Los inventarios de crudo superan las expectativas 📌
Cobre apunta a los 12.000 dólares impulsado por expectativas de recorte de tasas
⌚Boletín Diario de Mercados
"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "