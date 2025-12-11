El oro retrocede levemente tras decisión de la Fed y señales mixtas desde China

El oro retrocede levemente tras probar niveles clave, en un contexto de ajuste de expectativas tras el recorte de la Reserva Federal .

El oro retrocede levemente tras haber puesto a prueba los niveles alcanzados en octubre, un punto donde previamente se había frenado el rally. La corrección ocurre en medio de un proceso de ajuste de expectativas: el mercado digiere la decisión de la Reserva Federal, que optó por un recorte de 25 puntos base pero mostró una división interna inusual, además de reforzar la idea de que el ciclo de relajación será más acotado de lo que algunos participantes anticipaban.

Jerome Powell enfatizó que el debate se centra ahora en calibrar la velocidad y magnitud de futuros recortes, descartando subidas pero sin comprometer una trayectoria clara. A ello se suma la reducción marginal en las proyecciones de inflación y la mejora en el escenario de crecimiento, factores que, en conjunto, moderan el entusiasmo del mercado por posiciones extremadamente largas en metales.

China introduce un freno adicional al rally

La dinámica externa incorpora además un elemento que ha ganado relevancia en las últimas semanas: la debilidad de la demanda china, donde los precios locales han operado por debajo de las referencias internacionales. Esta discrepancia sugiere que la segunda economía mundial —tradicionalmente un gran consumidor de oro físico— continúa atravesando un entorno de recuperación desigual, lo que limita la capacidad de China para sostener el rally global del metal.

Sin embargo, el cuadro geopolítico mantiene un piso relevante para el apetito de refugio. Episodios como la intercepción de un carguero sancionado cerca de Venezuela y la ausencia de avances creíbles en el proceso diplomático entre Rusia y Ucrania refuerzan la demanda defensiva, impidiendo un retroceso más profundo.

Fortaleza acumulada y evaluación del escenario de mediano plazo

La fortaleza acumulada del oro este año —más del 60%, apoyada en compras de bancos centrales, liquidez adicional y la búsqueda de activos no expuestos a riesgos fiscales— no se ha visto seriamente erosionada por el ajuste reciente. El mercado sigue evaluando cuánto margen existe para que la política monetaria estadounidense se torne más expansiva en 2026, y si el próximo presidente de la Fed imprimirá un sesgo más dovish, como anticipan actores políticos relevantes.

Este conjunto de factores mantiene vigente el escenario de mediano plazo para el metal, aunque con una pendiente de apreciación menos vertical que la observada en octubre y noviembre.

Análisis técnico: resistencia firme en 4.255 y soporte robusto en 4.169

En el plano técnico, el oro se mantiene atrapado entre la resistencia de 4.255 y el soporte de 4.169, un rango que ha sido testeado en múltiples ocasiones y que define el carácter lateral del mercado en las últimas jornadas. La incapacidad de superar de forma sostenida la franja superior confirma la presencia de ventas tácticas tras acercarse a los máximos recientes, mientras que las zonas de 4.169 y 4.160 siguen actuando como un soporte robusto, desde el cual han surgido varios rebotes con bajo riesgo de ruptura.

Las medias de 50 y 200 horas convergen cerca del precio actual, lo que refleja una clara pérdida de direccionalidad. Si el oro logra romper 4.255 con volumen, el siguiente objetivo técnico se proyecta hacia 4.342; si, en cambio, perfora el piso de 4.169, se abre espacio para una corrección más profunda hacia 4.086, donde se ubica el siguiente nivel estructural relevante.

Fuente: xStation5.

