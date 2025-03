El oro rompe los 3000 dólares ¿reflejo de la incertidumbre global o una burbuja en plena formación?

El oro ha superado la barrera de los 3000 dólares por onza, marcando un nuevo hito en su historia y consolidándose como uno de los activos más resilientes en tiempos de incertidumbre. Este ascenso refleja el creciente interés de los inversores por activos refugio en un contexto de volatilidad en los mercados, tensiones geopolíticas y preocupaciones sobre la estabilidad del sistema financiero global. Sin embargo, la gran incógnita es si este rally obedece a fundamentos sólidos o si es el resultado de una burbuja especulativa impulsada por el miedo. Factores detrás del ascenso del oro La escalada del oro se ha dado en un entorno de caída en Wall Street, incertidumbre económica y movimientos estratégicos de los bancos centrales. Entre los principales catalizadores destacan: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Incertidumbre global : La desaceleración económica, las disputas comerciales y la fragilidad del sistema financiero han aumentado la demanda de activos refugio.

: La desaceleración económica, las disputas comerciales y la fragilidad del sistema financiero han aumentado la demanda de activos refugio. Política monetaria y deuda global : La deuda en niveles récord y las expectativas sobre posibles ajustes en la política de la Reserva Federal han impulsado la búsqueda de cobertura.

: La deuda en niveles récord y las expectativas sobre posibles ajustes en la política de la Reserva Federal han impulsado la búsqueda de cobertura. Compras de bancos centrales : En los últimos tres años, han adquirido más de 1000 toneladas anuales de oro , consolidando una tendencia de diversificación de reservas.

: En los últimos tres años, han adquirido más de , consolidando una tendencia de diversificación de reservas. Pérdida de confianza en el dinero fiduciario: El crecimiento del endeudamiento global y la fragilidad del sistema financiero han fortalecido la percepción del oro como reserva de valor. ¿Un nuevo paradigma o una burbuja en gestación? Históricamente, el oro ha reaccionado con alzas significativas en momentos de crisis: Superó los 1000 dólares en la crisis financiera de 2008.

en la crisis financiera de 2008. Rompió los 2000 dólares en plena pandemia de 2020.

en plena pandemia de 2020. Ahora, alcanza los 3000 dólares en medio de inflación persistente y desaceleración global. Sin embargo, la diferencia clave en este ciclo es que el oro no está subiendo únicamente como refugio ante el desplome de los mercados, sino como una revalorización estructural de su papel en el sistema financiero. Los bancos de inversión han comenzado a revisar al alza sus previsiones, con estimaciones que sitúan al oro en 3300 dólares antes de fin de año. No obstante, el panorama podría cambiar si: La Reserva Federal desacelera su política monetaria .

. El dólar encuentra un nuevo punto de equilibrio .

. La percepción de riesgo en los mercados se reduce. El dilema: ¿hasta dónde llegará el oro? Si la incertidumbre persiste y los bancos centrales continúan acumulándolo, el oro podría seguir su escalada. Pero si el miedo se disipa, podríamos ver una corrección que pondría a prueba cuánto de este rally se debe a fundamentos sólidos y cuánto a la especulación. La historia ha demostrado que, cuando el oro alcanza máximos históricos, la euforia puede convertirse rápidamente en una fase de ajuste. Fuente: xStation5. _______ Alejandro de Luis Editor de Hispatrading Magazine, revista de trading con mayor difusión en español, Alejandro ha trabajado como trader en diferentes sociedades de valores y firmas de trading propietario, así como en áreas de negociación y análisis durante casi dos décadas. Autor de varios libros de trading publicados en más de 5 países ha impartido conferencias formativas y programas de especialización ante audiencias de más de 40 países, entre ellas alumnos de varias universidades europeas de prestigio.

