Meta Platforms se acerca a máximos recientes impulsada por una ola de informes sobre posibles adquisiciones.📈

Seg煤n informes de Bloomberg, Meta Platforms (Meta Platforms Inc.) planea adquirir PlayAI, una startup de inteligencia artificial especializada en imitaci贸n de voz. Aunque es poco probable que este segmento de operaciones transforme por completo los resultados operativos de la compa帽铆a, la posible adquisici贸n debe considerarse como un paso m谩s en la apertura de nuevas rutas dentro de la carrera por el desarrollo de inteligencia artificial. Entre las principales empresas tecnol贸gicas que buscan superar a la competencia en el desarrollo de IA se encuentran Alphabet, Microsoft y Amazon. Para Meta Platforms, el desarrollo de inteligencia artificial es uno de los principales objetivos de este a帽o. A mediados de junio, la compa帽铆a invirti贸 14.300 millones de d贸lares en Scale AI y sum贸 al director ejecutivo de esa empresa a su equipo, enfocado en el desarrollo de 鈥渟uperinteligencia鈥. Por tanto, un nuevo avance en el 谩mbito de las fusiones podr铆a brindar un respaldo s贸lido para que la compa帽铆a intente tomar la delantera en esta carrera tecnol贸gica. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formaci贸n Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Las acciones de Meta Platforms se acercan a su m谩ximo hist贸rico. Fuente: xStation Las acciones de Meta Platforms se acercan a su m谩ximo hist贸rico. Fuente: xStation

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "