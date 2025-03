El oro roza los 3.055$ 📈

El oro muy cerca de m谩ximos馃挕 Ayer, Donald Trump anunci贸 aranceles del 25% a los autom贸viles, pese a que podr铆a ofrecer a China una reducci贸n de los mismos si las negociaciones avanzan positivamente. Los mercados interpretan los aranceles del 25% como una nueva guerra comercial, lo que impulsa la demanda de activos refugio. Por ello, hoy el precio del oro sube un 1,1%, superando los 3.050 d贸lares por onza. La plata sigue al oro, con un alza del 1,2%. Los inversores apuestan por el oro Los aranceles anunciados contra el sector del autom贸vil聽por parte de聽EE. UU. entrar谩n en vigor el 2 de abril, con inicio de su recaudaci贸n el 3 de abril. Adem谩s, se espera que se impongan aranceles a la madera y los productos farmac茅uticos. Seg煤n el anuncio de Trump, se aplicar谩n aranceles rec铆procos a todos los pa铆ses.聽El presidente estadounidense tambi茅n coment贸 que "habr谩 otra ronda el 2 de abril", lo que aumenta la incertidumbre del mercado. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil No solo los aranceles, sino tambi茅n la desaceleraci贸n del crecimiento econ贸mico de EE. UU., el aumento de las expectativas de inflaci贸n y el riesgo de recesi贸n est谩n impulsando a los inversores hacia el oro. Seg煤n S&P Global, la probabilidad de recesi贸n en EE. UU. en los pr贸ximos 12 meses se acerca al 25%. Precio de la onza de oro 聽 Fuente : Xstation5 聽 驴C贸mo invertir en oro? En XTB contamos con varios instrumentos con los que podr谩s invertir en oro de forma directa e indirecta. Dentro de nuestra oferta de ETFs, disponemos de diversas opciones que nos permitir谩n replicar el precio del oro como son el SGLD.UK (d贸lares) o el IGLN.UK (euro). Adem谩s podemos invertir en ETFs que repliquen el comportamiento de las empresas dedicadas a la miner铆a de oro. Entre ellos podr铆an destacar el GDX.US (d贸lares) o el GDXJ.UK (euros). Al igual que ocurre con el resto de ETFs o acciones de nuestra cartera, los primeros 100.000 euros de negociaci贸n mensual no tienen comisi贸n de compra ni de venta. Adem谩s, aquellos que quieran invertir en varios tipos de activos a la vez pueden hacerlo a trav茅s de nuestros planes de inversi贸n, una funcionalidad que permite combinar distintos t铆tulos, programando las aportaciones de manera peri贸dica y eligiendo tanto el importe como el plazo o m茅todo de pago. En concreto, nuestros usuarios pueden crear su plan de inversi贸n a partir de tan s贸lo 15 euros, pudiendo elegir hasta 9 ETFs diferentes en cada uno de sus planes.

