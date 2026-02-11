El oro salta 1,5% antes del NFP y alcanza su nivel más alto desde el 30 de enero

- El oro sube 1,5% y alcanza máximos de casi dos semanas, impulsado por la debilidad del dólar, tensiones geopolíticas y señales de menor apetito por bonos del Tesoro estadounidense. Con el NFP en el radar, un dato laboral débil podría reforzar el sesgo dovish de la Fed, presionar al billete verde y abrir la puerta a nuevos máximos históricos para el metal precioso.
- El oro sube 1,5% y alcanza máximos de casi dos semanas, impulsado por la debilidad del dólar, tensiones geopolíticas y señales de menor apetito por bonos del Tesoro estadounidense. Con el NFP en el radar, un dato laboral débil podría reforzar el sesgo dovish de la Fed, presionar al billete verde y abrir la puerta a nuevos máximos históricos para el metal precioso.
- Un elemento particularmente relevante es la nueva información proveniente del fondo de pensiones neerlandés Stichting Pensioenfonds ABP. La entidad redujo su exposición a bonos del Tesoro estadounidense en aproximadamente 30%, vendiendo cerca de 10.000 millones de dólares en deuda pública de EE.UU. durante un período de seis meses (hasta septiembre de 2025).
- Si bien ABP aún mantiene alrededor de 19.000 millones de dólares en Treasuries, este ajuste fortalece la narrativa de que algunos grandes inversores institucionales están recortando gradualmente su exposición a la deuda estadounidense. Aunque la magnitud sigue siendo limitada, el movimiento puede ejercer presión sobre el dólar y, al mismo tiempo, brindar soporte adicional al oro.
- A esto se suma una sólida demanda por parte de los ETF respaldados en oro, que también contribuye al impulso alcista. La volatilidad podría intensificarse más adelante en la jornada con la publicación del NFP. Los datos recientes del mercado laboral estadounidense han sido mayoritariamente decepcionantes, lo que ha ofrecido respaldo adicional a los metales preciosos ante la posibilidad de una Reserva Federal más dovish.
Análisis técnico del oro
Desde una perspectiva técnica, el gráfico horario del oro muestra una zona de resistencia relevante en torno a los retrocesos de Fibonacci del 61,8% y 71,6% del último tramo bajista. Una ruptura por encima de los 5.260 dólares podría abrir el camino hacia nuevos máximos históricos.
El precio se mantiene por encima de las medias móviles EMA50 y EMA200, lo que confirma un fuerte impulso alcista en el corto plazo.
Fuente: xStation5
