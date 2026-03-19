El oro se desploma por debajo de $4,700 ante fortaleza del dólar y presión de la Fed

Los precios del oro continúan cayendo con fuerza hoy, con una baja superior al 2.5%, llevando al metal a niveles cercanos a los $4,700 por onza, los más bajos desde principios de febrero de 2026. Este movimiento no responde a una corrección superficial, sino a una ruptura bajista tras varios meses de tendencia alcista, intensificada por el fortalecimiento del dólar estadounidense tras las recientes decisiones y declaraciones de la Reserva Federal, que han elevado las expectativas de tasas altas por más tiempo.

Otro factor relevante es la situación en Irán, que está impulsando los precios globales del combustible y elevando las expectativas de una política monetaria más conservadora por parte de la Fed.



El gráfico anterior muestra un desglose por estado de los precios actuales del combustible minorista. Los niveles más altos se registran en el oeste de Estados Unidos, principalmente debido a tasas impositivas locales más elevadas.

Fuente: gasprices.aaa





Resulta interesante que el precio de la gasolina regular en enero se situaba en torno a los $2.90 por galón, mientras que según datos del 12 de marzo, el ritmo de aumento es ahora aún mayor.

Fuente: gasprices.aaa

La actual caída del oro puede interpretarse en gran medida como un reposicionamiento brusco tras un prolongado mercado alcista de más de un año, que llevó los precios a máximos históricos y atrajo un fuerte capital especulativo. Tras una subida tan pronunciada, es natural que parte del mercado decida tomar ganancias, especialmente en un entorno de tasas altas por más tiempo y cambios en la liquidez, algo que ya se evidenció en las correcciones de marzo de 2026. Esta ruptura de la tendencia alcista previa implica que, en el corto plazo, domina una dinámica de salida, impulsada tanto por ejecución de stop-loss como por cierre de posiciones apalancadas.

Un factor adicional clave es la recuperación del dólar. Dado que el oro se negocia globalmente en USD, una moneda estadounidense más fuerte ejerce presión bajista automática sobre su precio. Históricamente, la relación entre el oro y el dólar es claramente inversa: cuando el dólar se fortalece, la demanda de oro fuera de la zona dólar se debilita y los precios tienden a caer. Estudios de correlación de largo plazo confirman que un aumento del dólar está estadísticamente vinculado a una caída del oro, lo que indica que el actual descenso no es solo una corrección interna del mercado del metal, sino también una reacción a cambios en el mercado de divisas.

El sentimiento alcista hacia el dólar ha aumentado significativamente en las últimas semanas, algo que se refleja en el mercado de opciones, donde la prima de las opciones call frente a las put ha alcanzado su nivel más alto desde septiembre de 2022.

Fuente: Bloomberg Financial Lp​​​​​​​

¿Cuánto puede durar la caída?

En teoría, la caída del oro podría prolongarse mientras el dólar mantenga su fortaleza frente a otras divisas, apoyado por expectativas de tasas reales elevadas y una política restrictiva de la Fed. Un dólar fuerte reduce el atractivo del oro como activo refugio para inversores internacionales, encarece su precio en monedas locales y favorece la rotación hacia activos que generan rendimiento. Solo una debilidad más clara del dólar, ya sea por un cambio en el discurso de la Fed o por nuevos riesgos globales, podría frenar esta tendencia bajista y devolver al oro su rol predominante como refugio.



El oro ha caído por debajo de la media móvil exponencial de 50 días (EMA50) por primera vez desde principios de febrero de 2026 y se aproxima a la zona de la EMA100, que no había sido testada desde diciembre de 2024. La tendencia alcista enfrenta una prueba relevante dada la magnitud de las caídas, aunque no se descarta que, ante una eventual relajación del conflicto en Medio Oriente, los compradores puedan defender la estructura alcista previa.

Fuente: xStation