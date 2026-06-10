Los datos del IPC de EE.UU. se publican en línea con las expectativas. El IPC mensual se mantiene ligeramente elevado

Inflación al Consumidor (IPC) – Estados Unidos

Inflación IPC (m/m): 0,5%; previsión 0,5% (anteriormente 0,6%)

Inflación IPC Subyacente (m/m): 0,3%; previsión 0,3% (anteriormente 0,4%)

Inflación IPC (a/a): 4,2%; previsión 4,2% (anteriormente 3,8%)

Inflación IPC Subyacente (a/a): 2,9%; previsión 2,9% (anteriormente 2,8%)

¿Por qué son importantes estos datos?

La inflación al consumidor (IPC) es el indicador más importante para medir el ritmo de crecimiento de los precios de bienes y servicios desde la perspectiva del consumidor. Muestra cómo está cambiando el costo de vida de los hogares y sirve como un punto de referencia clave para la política monetaria de la Reserva Federal (Fed).

Una lectura del IPC superior a la esperada sugiere que las presiones inflacionarias siguen presentes en la economía, lo que puede aumentar la probabilidad de que las tasas de interés permanezcan elevadas durante más tiempo o incluso que se produzca un mayor endurecimiento monetario. Por otro lado, unos datos más débiles podrían respaldar las expectativas de recortes de tasas y una postura más moderada por parte de la Fed.

Particularmente importante es la inflación IPC Subyacente, que excluye los componentes más volátiles como los alimentos y la energía. Esto proporciona una visión más clara de las tendencias inflacionarias de largo plazo y es una métrica seguida de cerca por el banco central.

El informe del IPC tiene un impacto significativo en los mercados financieros. Una inflación más alta suele respaldar al dólar estadounidense y elevar los rendimientos de los bonos del Tesoro, ya que los inversores anticipan una política más restrictiva por parte de la Fed. Por el contrario, unos datos de inflación inferiores a lo esperado pueden debilitar al dólar, apoyar a los mercados bursátiles y aumentar las expectativas de futuros recortes de tasas.

Datos publicados

Los datos del IPC estadounidense confirman que la inflación sigue siendo relativamente elevada y permanece muy por encima de los niveles compatibles con un ciclo cómodo de flexibilización monetaria por parte de la Reserva Federal.

La inflación general se situó en 0,5% mensual, en línea con las expectativas, aunque sigue reflejando persistentes presiones inflacionarias de corto plazo. Aunque la cifra no sorprendió respecto al consenso del mercado, refuerza el hecho de que la dinámica inflacionaria continúa siendo sólida y no muestra una desaceleración significativa en términos mensuales.

En términos interanuales, el IPC aceleró hasta el 4,2% desde el 3,8% previo, lo que pone de manifiesto que los efectos base ya no están proporcionando apoyo desinflacionario. Por el contrario, la inflación se está estabilizando en niveles elevados, lo que contrasta claramente con cualquier narrativa que sugiera un rápido retorno hacia el objetivo del 2% de la Fed.

La inflación IPC Subyacente también continúa mostrando rigidez. La lectura mensual se situó en 0,3%, exactamente en línea con las previsiones, aunque sigue siendo consistente con un ritmo subyacente demasiado elevado como para justificar recortes de tasas en el corto plazo. En términos interanuales, el IPC Subyacente aumentó hasta el 2,9% desde el 2,8%, señalando una modesta reaceleración en las presiones de precios subyacentes.

La principal conclusión para los mercados no es la ausencia de sorpresas respecto al consenso, sino el nivel absoluto de la inflación. Las presiones sobre los precios siguen siendo demasiado elevadas para justificar expectativas creíbles de recortes inminentes de tasas por parte de la Reserva Federal.



Fuente: xStation5