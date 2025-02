El oro se recupera en medio de la guerra comercial

El oro continúa su histórica recuperación y cotiza cerca de los 2.895 dólares la onza, ya que el anuncio del presidente Trump de aplicar elevados aranceles al acero y al aluminio amplifica la incertidumbre del mercado financiero mundial. El metal precioso ha subido un 2,2% la semana pasada, ya que el sentimiento del mercado favorece cada vez más a los activos de refugio seguro en medio de las crecientes tensiones comerciales. Impacto de la política comercial de Trump La implementación prevista por Trump de aranceles del 25% a todas las importaciones de acero y aluminio ha intensificado las preocupaciones del mercado sobre la perturbación del comercio mundial. Esta medida, sumada a las amenazas de aranceles del 100% a los países BRICs si diversifican sus inversiones y se alejan del dólar, ha aumentado significativamente el atractivo del oro como refugio seguro. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Actividad del banco central de China El banco central de China amplia sus reservas de oro por tercer mes consecutivo a pesar de los precios históricamente altos. Además, un programa piloto innovador permite ahora a diez importantes aseguradoras chinas invertir hasta el 1% de sus activos en oro, lo que podría generar aproximadamente 27.400 millones de dólares en nueva demanda de inversión. Compras de oro por parte del Banco Central chino Fuente: Bloomberg L. P. Dinámicas del mercado de oro Si bien la demanda institucional sigue siendo sólida, el apetito de los consumidores chinos ha mostrado signos de debilitamiento debido a los precios récord y los obstáculos económicos. La prima de Shanghái se ha convertido en un descuento en los últimos seis meses, aunque la inversión en lingotes y divisas sigue siendo resistente en medio de la volatilidad del mercado de valores y las preocupaciones persistentes en el sector inmobiliario. Análisis del oro a corto plazo La atención del mercado se centrará en el testimonio que dará esta semana el presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, ante el Congreso para conocer sus perspectivas sobre política monetaria. Si bien los sólidos datos económicos sugieren que la Fed podría retrasar los recortes de tipos (tradicionalmente bajistas para el oro), los analistas creen que las incertidumbres geopolíticas y las preocupaciones por la inflación seguirán respaldando los precios. Fuente: Bloomberg Cotización del oro El oro cotiza actualmente en su máximo histórico. Los bajistas intentarán volver a probar el máximo anterior en los 2.790$, mientras que los alcistas apuntan al nivel de retroceso de Fibonacci del 161,8% en 2.948$. El soporte clave se establece en el nivel de retroceso de Fibonacci del 78,6%, que coincide con la media móvil simple (SMA) de 30 días. El RSI está mostrando una divergencia alcista en la zona de sobrecompra. Mientras tanto, el MACD continúa señalando un impulso alcista.

