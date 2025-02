De DeepSeek a TikTok: ¿es el momento de invertir en China?

Una imagen vale más que mil palabras. Entre los ETFs que más han subido en los últimos días, China ocupa las principales posiciones. Podemos destacar tanto el MSCI China, que replica el comportamiento general del índice del país, y que encontraréis en diferentes gestoras y divisas, como aquellos ETFs más relacionados al sector de internet. Y es que podemos decir sin lugar a dudas que China está de moda. Dejando a un lado la política, los productos y servicios chinos tienen un estilo y una originalidad cada vez mayores que están atrayendo a la población y generando nuevas oportunidades para los inversores. ¿Ha llegado la hora de invertir en China? Empieza a invertir hoy Hazte Cliente Descarga la app móvil Descarga la app móvil DeepSeek, la IA china que sacude los mercados De la noche a la mañana, la startup china DeepSeek ha cambiado las reglas del juego. El público en general, los principales líderes tecnológicos e incluso los políticos han mostrado su asombro ante la capacidad de la compañía china de construir un modelo de inteligencia artificial sin gastar tanto como sus rivales en Estados Unidos, poniendo en duda los principales argumentos que han sustentado los avances de los mercados en los últimos años. A pesar de su gran recibimiento, DeepSeek no es, por el momento, la aplicación que más usuarios jóvenes utilizan en Estados Unidos. Ese lugar le corresponde a TikTok, otra empresa China que parece que tiene una atracción magnética que ningún sitio de videos estadounidense puede igualar. De hecho, según los últimos datos, más de la mitad de todos los estadounidenses son usuarios activos de TikTok. China engancha a los jóvenes TikTok cerró brevemente a principios de este mes y se enfrenta a un futuro legal incierto. Sin embargo, los jóvenes comenzaron a buscar alternativas diferentes ¿y qué eligieron? Acudieron en masa a un sitio de videos chino llamado Red Note, que tiene más de 300 millones de usuarios en China y que hasta hace poco apenas se conocía en Estados Unidos. En esta app, jóvenes americanos y chinos comparten preocupaciones, temas de debate y en general su tiempo. Hablan sobre los precios de las cosas en cada país, sobre el turismo o los videojuegos. Frente a la gran influencia europea que tuvieron los padres de los jóvenes actuales, la cual se antoja ahora desactualizada y envejecida, y el furor de lo latino que marcó los años 90 y que no parece que acabe por volver, y menos con Trump en la Casa Blanca, China parece ser el gran país de moda entre los jóvenes de hoy en día. De hecho, la aplicación de aprendizaje de idiomas Duolingo dijo el jueves que el número de usuarios estadounidenses que intentan aprender mandarín se ha disparado un 216% en comparación con el mismo período del año pasado, una cifra que pone en contexto la creciente popularidad del gigante asiático. Los ETF de China, una apuesta de inversión Más allá de su popularidad en los jóvenes, China también ha ido ganando posiciones como una alternativa de inversión de interés, y la reciente irrupción de DeepSeek abre la puerta a un futuro brillante para el país. A fin de cuentas, si Estados Unidos ha vivido un boom en los últimos años gracias a la IA, ¿por qué no podría ahora China beneficiarse de esta tecnología, que puede ayudar a las empresas punteras del país a eficientar costes y mejorar sus márgenes? En este escenario, los ETF de China que replican el comportamiento de las acciones tecnológicas del país pueden convertirse en un activo a tener en cuenta a la hora de invertir, especialmente si observamos el comportamiento que este tipo de compañías están teniendo. Empresas tecnológicas como Alibaba y Tencent están mejorando sus ingresos y la rentabilidad para los accionistas, así como su gobernanza corporativa o management. Además, en estos momentos estas empresas cotizan con un descuento histórico en comparación con sus pares estadounidenses. De hecho, las acciones de tecnología de Internet china están infravaloradas, ya que la mayoría cotizan a múltiplos de PE ajustados inferiores a 10x a pesar de su potencial de crecimiento estructural. Más allá de la mejora en ingresos, los dividendos también se han convertido en una característica cada vez más popular de las acciones tecnológicas chinas para atraer accionistas. Alibaba, por ejemplo, ahora ofrece un rendimiento de dividendo a plazo del 2,4%, mientras que KWEB ofrece actualmente un rendimiento de dividendo a plazo del 3,6 %, lo que es bastante generoso para un ETF orientado al crecimiento. Y si bien es cierto que China se enfrenta a una espiral de deflación galopante, los estímulos monetarios y fiscales del país deberían de compensar tal efecto, por no hablar de que para las empresas tecnológicas un entorno de tipos bajos y bonos con intereses a la baja les permitiría descontar crecimiento a futuro más elevados, mejorando su posición dentro del mercado. ¿Cómo invertir en ETFs de China con XTB? Dentro de la oferta de XTB, nuestros usuarios pueden encontrar opciones para invertir en China, como el ETF KWEB.UK, con el que podremos invertir en empresas tecnológicas del gigante asiático. Entre sus principales posiciones destacan compañías como Alibaba, Tencent, Meituan o JD.





