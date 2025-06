🟡El oro sube cerca de un 2 %

El oro recuperó atractivo en la primera sesión bursátil de junio El precio del oro ha subido casi un 2 % hoy, impulsado por una confluencia de factores, en particular la debilidad del dólar estadounidense. Varios acontecimientos geopolíticos y económicos clave están contribuyendo a este repunte: Tensiones entre EE. UU. y China : Tanto Estados Unidos como China se acusan mutuamente de violar su reciente acuerdo comercial, una disputa que podría derivar en la reimposición de aranceles recíprocos sustanciales.

Escalada en Ucrania : Los ataques intensificados entre Ucrania y Rusia están reduciendo las perspectivas de negociaciones de paz. Representantes de ambas naciones se reúnen actualmente en Estambul para una segunda ronda de conversaciones.

Aumento de aranceles en EE. UU.: Estados Unidos se prepara para aumentar los aranceles sobre el acero y el aluminio al 50 %, con efecto a partir del 4 de junio. A pesar de un comportamiento relativamente moderado en mayo, con solo alzas mínimas, el oro ha registrado un fuerte repunte en la primera sesión de junio, reafirmando su condición de activo refugio clave. Los analistas de Goldman Sachs sostienen que el oro seguirá siendo una posición central para los inversionistas, funcionando como cobertura potencial ante una posible segunda ola inflacionaria derivada de la actual guerra comercial. Asimismo, se anticipa que el oro será uno de los activos con mejor rendimiento en una estrategia de tipo “Sell America”. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil El oro registró un crecimiento mínimo en mayo, pero ha comenzado junio con un impulso significativo. Históricamente, considerando la estacionalidad a 10 años, mayo y junio no suelen ser los meses más sólidos para el metal precioso. Fuente: Bloomberg Finance LP, XTB Este año, el oro no solo es la materia prima con mejor rendimiento, sino que también destaca frente a los mercados de renta variable, superando al DAX, que ha marcado máximos históricos, y al S&P 500, que ha regresado a territorio positivo en el año tras las fuertes caídas registradas en febrero y marzo. Fuente: Bloomberg Finance LP Análisis técnico Actualmente, el oro está poniendo a prueba sus niveles más altos desde el 23 de mayo, situándose apenas un 2 % por debajo de su precio de cierre máximo y un 4 % por debajo de su máximo histórico intradía. Cabe destacar que la fuerte tendencia alcista se mantiene intacta, como lo demuestra una prueba exitosa de la media móvil de 50 periodos (línea verde). Además, el nivel de retroceso de Fibonacci del 50,0 % correspondiente a la última tendencia bajista, junto con la media móvil de 25 periodos, han actuado como soportes. Fuente: xStation 5

