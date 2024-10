El oro sube un 0,6%. ¿Han influido las palabras de Powell?

El oro sube casi un 0,6% hoy, ya que los inversores anticipan un nuevo ciclo de flexibilización de la política de la Reserva Federal y un aumento de las tensiones en Oriente Medio, ya que los medios informaron de que Israel probablemente llevó a cabo una operación militar especial en el sur del Líbano. Sin embargo, la reacción del mercado petrolero sugiere que los mercados siguen ignorando el escenario de una escalada que se está extendiendo en la región. Ayer, Jerome Powell expresó que el banco central estadounidense probablemente recortará los tipos de interés dos veces este año (ambas en 25 puntos básicos). Por otro lado, la Reserva Federal parece realmente moderada, con Bostic de la Reserva Federal no descartando un recorte de incluso 50 puntos básicos en la reunión de noviembre (si el mercado laboral se debilita) y Goolsbee señaló claramente que "habrá muchos recortes de tipos". En general, las políticas de flexibilización en ambos lados del Atlántico (EE. UU. - Eurozona) y los recortes de tipos de interés y programas de estímulo de China, con tensiones geopolíticas y resultados aún difíciles de predecir de los ciclos de flexibilización, aumentan la demanda de oro, como "cobertura contra la recesión". Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app móvil Descarga la app móvil Puntos a destacar de la conferencia de prensa de ayer de Powell La economía estadounidense se encuentra en una situación sólida; tenemos la intención de utilizar nuestras herramientas para mantenerla así. La política cambiará con el tiempo hacia una postura más neutral si la economía evoluciona en términos generales como se espera.

El mercado laboral sigue siendo sólido, pero realmente se ha enfriado. Si la economía evoluciona como se espera, el SEP muestra dos recortes más de 25 puntos básicos.

La Fed no tiene prisa por recortar los tipos rápidamente; mis colegas y yo tenemos mayor confianza en que la inflación está en una trayectoria sostenible hacia el 2%.

No hay nada que sugiera que una recesión sea más probable ahora; el mercado laboral puede dar una mejor imagen en tiempo real del estado de la economía que el PIB.

La desinflación es generalizada, los datos recientes indican un mayor progreso hacia un retorno sostenido al 2%.

La inflación de los servicios de vivienda seguirá disminuyendo mientras la tasa de crecimiento de los alquileres para los nuevos inquilinos se mantenga baja.

Un recorte de la tasa de 50 puntos básicos refleja una creciente confianza en que una recalibración adecuada de la política puede mantener la fortaleza del mercado laboral y la inflación avanzando hacia la meta.

