鈿 El oro alcanza un nuevo m谩ximo hist贸rico por encima de $2.840 impulsado por temores a la guerra comercial y la debilidad del d贸lar estadounidense El oro sube un 1% hoy hasta $2.830 por onza, impulsado por la debilidad del d贸lar estadounidense, que est谩 bajo presi贸n despu茅s de que Donald Trump pospusiera la implementaci贸n de aranceles a Canad谩 y M茅xico y continuara negociaciones con China. La reuni贸n entre Trump y Xi, originalmente programada para hoy, ha sido pospuesta tentativamente, lo que los mercados podr铆an interpretar como un prolongado optimismo sobre un acuerdo comercial EE.UU.-China, lo que a su vez podr铆a debilitar a煤n m谩s el d贸lar. A煤n no est谩 claro si EE.UU. mantendr谩 los aranceles del 10% sobre China, pero la mayor demanda de oro se debe en parte a las compras de bancos centrales y al aumento de inversiones en refugios seguros, lo que podr铆a proteger el mercado ante desarrollos inesperados en medio de las tensiones comerciales globales. Los inversionistas est谩n migrando hacia activos refugio, como oro y plata, con esta 煤ltima subiendo m谩s del 2,2% hoy. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente PRUEBE UNA DEMO Descarga la app m贸vil Descarga la app m贸vil Rendimiento de bonos y d贸lar Bonos del Tesoro de EE.UU.: Rendimiento a 2 a帽os: -4 pbs, hasta 4,21%

-4 pbs, hasta Rendimiento a 10 a帽os: -1,5 pbs, hasta 4,53% 脥ndice del D贸lar (USDIDX): Baja un 0,3%, cayendo por debajo de 108 Datos macroecon贸micos d茅biles en EE.UU.: 脫rdenes de f谩brica (MoM): -0,9% ( Pron贸stico: -0,8%, Previo: -0,4%)

-0,9% ( -0,8%, -0,4%) Ofertas de empleo JOLTS (diciembre 2024): 7,6 millones (Pron贸stico: 8,01 millones, Previo: 8,098 millones) Los datos macroecon贸micos m谩s d茅biles de EE.UU., la mayor demanda de cobertura ante la incertidumbre por la guerra comercial y la p茅rdida de impulso del d贸lar, factores que tambi茅n se observaron al inicio de la anterior presidencia de Trump, est谩n impulsando a los inversionistas hacia el oro. An谩lisis t茅cnico 鈥 GOLD (Gr谩fico D1) El oro mantiene su fuerte tendencia alcista, en marcha desde octubre de 2023, respaldada por las medias m贸viles exponenciales (EMAs). Zona clave de soporte: $2.700, donde actualmente se encuentra la EMA de 50 d铆as (curva azul en el gr谩fico)

Fuente: xStation5 Las dos impulsos alcistas anteriores comenzaron cuando la acci贸n del precio form贸 dos m铆nimos locales, con el segundo siendo m谩s alto que el anterior. Un patr贸n similar se observ贸 en el cuarto trimestre de 2024, cuando el rango de $2.550 - $2.600 actu贸 como un soporte s贸lido dentro de la tendencia alcista.

Fuente: xStation5

"Este informe se proporciona s贸lo con fines de informaci贸n general y con fines educativos. Cualquier opini贸n, an谩lisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversi贸n o recomendaci贸n en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que act煤e sobre esta informaci贸n lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptar谩 responsabilidad por ninguna p茅rdida o da帽o, incluida, sin limitaci贸n, cualquier p茅rdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha informaci贸n. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Aseg煤rese de comprender los riesgos asociados. "