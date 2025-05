El oro sube un 2,5%

El oro vive su sesión más fuerte desde el 21 de abril: renovados los temores de guerra comercial El oro se disparó más de un 2,5% hoy, registrando su sesión más fuerte desde el 21 de abril, lo que representa un alza de aproximadamente 75 dólares por onza. Este repunte marca el mayor incremento diario desde que el oro alcanzó su máximo histórico de cierre de $3.423 por onza el 21 de abril. El avance del metal precioso se produce en medio de renovadas preocupaciones sobre una posible guerra comercial, tras los anuncios de nuevos aranceles dirigidos al sector del entretenimiento y la falta de avances en las negociaciones entre Estados Unidos y China. Estos acontecimientos han provocado un retroceso en los mercados bursátiles después de un sólido desempeño la semana pasada. Por otra parte, el informe del Consejo Mundial del Oro sobre los fundamentos del mercado del oro en el primer trimestre, publicado la semana pasada, reveló que, si bien las compras de los bancos centrales se han moderado ligeramente, siguen siendo un componente importante de la demanda total. Cabe destacar el aumento sustancial en los flujos de entrada a fondos cotizados en bolsa (ETF), con fondos que añadieron 226 toneladas de oro en el primer trimestre de 2025, la mayor compra trimestral desde el primer trimestre de 2022. También vale la pena recordar que Goldman Sachs revisó recientemente al alza su previsión para el precio del oro, proyectando un escenario base de $3.700 por onza y sugiriendo un posible ascenso a $4.500 en un escenario de alta tensión en los mercados. Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil La demanda del primer trimestre igualó la del cuarto trimestre de 2024, respaldada por un continuo apetito de los bancos centrales y sólidas compras por parte de los ETF. Fuente: World Gold Council El oro ha vuelto hoy a situarse por encima de los $3.300 por onza a medida que resurge la ansiedad por la guerra comercial y los mercados bursátiles retroceden. El precio ha repuntado notablemente desde su media móvil de 25 períodos y desde el rango de corrección más profundo dentro de la tendencia alcista que comenzó a principios de 2024. Fuente: xStation5

