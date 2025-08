Las acciones de Arista Networks suben casi un 12 % en la negociación fuera de hora tras presentar resultados récord

Arista Networks, fabricante de infraestructura de red cada vez más utilizada en el desarrollo de inteligencia artificial (IA), ha publicado sus resultados del segundo trimestre de 2025: Ingresos en T2 2025 : USD 2,11 mil M (conformes a las expectativas del mercado), marcando el mayor volumen trimestral de ingresos en la historia de la compañía.

Beneficio por acción ajustado (EPS) : USD 0,65 (conforme a las expectativas del mercado).

Peso de software y suscripciones : casi el 18 % de los ingresos totales.

Margen bruto non-GAAP (Q1) : 64,1 %.

Revisión al alza de la guía de ingresos para todo 2025 : USD 8,2 – 8,42 mil M, lo que implica un potencial alza interanual de 17–20 % (vs. USD 6,97 mil M en 2024).

Revisión al alza de la guía de EPS ajustado para 2025: USD 2,57, un alza interanual del 13 %. Factores clave y perspectivas El informe destacó varios impulsores fundamentales de su sólido desempeño y sus perspectivas de futuro: Comience a invertir hoy o pruebe una demo gratuitamente Hazte Cliente Cuenta de Formación Descarga la app móvil Descarga la app móvil Crecimiento impulsado por el segmento de IA : El interés récord en nuevos switches optimizados para IA está propulsando el crecimiento.

Expansión dinámica de software y servicios recurrentes : Las suscripciones ya constituyen casi el 18 % de los ingresos, respaldando la repetibilidad del negocio y los márgenes elevados.

Sólidas divisiones corporativa y de centros de datos : La nueva familia de switches Etherlink impulsa la expansión de IA, especialmente entre grandes empresas.

Potencial de nueva revisión al alza de la guía : Si el impulso de ventas de T2 prosigue, la dirección estudiará elevar la previsión de ingresos anuales por encima del punto medio (USD 8,3 mil M).

Inversiones: La compañía planea destinar otros USD 100 M en gasto de capital para nuevas instalaciones. Expectativas de mercado Arista Networks se está recuperando claramente de un bache a principios de año, tras una corrección significativa después de sus resultados de Q4 2024. Los analistas que cubren la compañía apuntan a que la tendencia de la IA-networking seguirá alimentando sus ventas. Desde el punto de vista de valoración, su ratio P/E de aproximadamente 50 puede parecer elevado; sin embargo, sigue siendo una firma de alto crecimiento que acaba de presentar ingresos récord. El precio de cierre del martes quedó un 13 % por debajo de su máximo histórico en enero, aunque ha repuntado casi un 100 % desde su mínimo del 8 de abril. La impresionante alza del 11 % en la negociación fuera de hora podría adelantar una prueba de su nuevo máximo histórico por encima de USD 131 por acción. Fuente: xStation 5

"Este informe se proporciona sólo con fines de información general y con fines educativos. Cualquier opinión, análisis, precio u otro contenido no constituyen asesoramiento de inversión o recomendación en entendimiento de la ley de Belice. El rendimiento en el pasado no indica necesariamente los resultados futuros, y cualquier persona que actúe sobre esta información lo hace bajo su propio riesgo. XTB no aceptará responsabilidad por ninguna pérdida o daño, incluida, sin limitación, cualquier pérdida de beneficio, que pueda surgir directa o indirectamente del uso o la confianza de dicha información. Los contratos por diferencias (""CFDs"") son productos con apalancamiento y acarrean un alto nivel de riesgo. Asegúrese de comprender los riesgos asociados. "