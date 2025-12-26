El oro supera los 4.500 dólares

- El oro ha superado el umbral histórico de los 4.500 dólares mientras que la plata roza los 75 dólares por onza.
- Enfriamiento decisivo del IPC de Tokio (2,3%) y fuerte caída de la producción industrial japonesa (-2,6%).
- Con el cierre de los principales parqués europeos, la atención se centra en la reapertura de Wall Street.
El oro y la plata mantienen su sólido impulso de fin de año. El oro (+0,6% intradía) ha superado el nivel de los 4.500 dólares, marcando su mejor rendimiento anual desde 1979. La plata está probando nuevos máximos históricos cerca de los 75 dólares por onza. Los metales preciosos lideran las subidas en la mayoría de las clases de activos en la primera sesión bursátil posterior al día de Navidad. La plata sube un 3,8%, el platino un 6,9% y el paladio un 4,6%.
El repunte de los metales persiste a pesar del tono estable del dólar estadounidense. El EUR/USD baja un 0,03% en estos momentos. El USD/JPY también está experimentando una corrección alcista tras las recientes caídas, volviendo por encima del nivel de 156. El par regresa a niveles de hace aproximadamente un año, a pesar de haber caído por debajo de 140 en los últimos meses.
Lecturas del mercado
La inflación del IPC de Tokio se redujo al 2,3% interanual, una caída más pronunciada que la previsión del mercado del 2,5% y menor que el 2,8% registrado en noviembre. La tasa de desempleo japonesa se mantiene estable en el 2,6%. En sus últimas declaraciones, el gobernador Ueda indicó que la inflación va camino de estabilizarse en el 2,0%, impulsada por el mercado laboral y las condiciones económicas generales. Este entorno justifica la reciente subida de tipos y anticipa un mayor ajuste fiscal.
La producción industrial japonesa en noviembre cayó un 2,6% intermensual, incumpliendo las expectativas de una caída del 2,0% y revirtiendo el crecimiento previo del 1,5%.
El Nikkei 225 ha repuntado un 0,62%, acercándose a máximos históricos. El índice Topix de Japón alcanzó máximos históricos.
Previsiones económicas
En sus últimas previsiones, Nomura anticipa dos recortes de tipos de interés por parte de la Reserva Federal en 2026, junto con posibles subidas en Corea, Australia y Nueva Zelanda.
Tras los máximos históricos del S&P 500 alcanzados esta semana, hoy se observa una ligera corrección en el premercado. La mayoría de los parqués bursátiles europeos permanecen cerrados hoy. Por su parte, los mercados de materias primas y divisas operan con normalidad, al igual que los índices de Wall Street.
